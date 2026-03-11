Eligen nuevo auditor a funcionario de ASF

El pleno de la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras obtener 472 votos a favor en la sesión celebrada este martes.

Hernández Palacios Cardel sustituirá a David Colmenares Páramo y permanecerá en el cargo hasta el año 2034. Su nombramiento surgió de una terna integrada también por Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

El dato: Del resto de los aspirantes de la terna, Elizabeth Barba Villafán obtuvo un voto y Luis Miguel Martínez Anzures, seis votos. Además, hubo dos votos nulos y 19 boletas inutilizadas.

“Estoy muy orgulloso de aceptar este cargo, no vengo a cumplir con nadie, mi trabajo va a ser sólo el compromiso con la honestidad, y nunca le voy a fallar a la soberanía que tuvo a bien votar por mí con la cantidad de votos y posteriormente tendré alguna plática con ustedes”, dijo.

El proceso para elegir al nuevo auditor superior inició el 19 de febrero, cuando se registraron 92 aspirantes. Tras la revisión curricular, 81 personas avanzaron a la etapa de entrevistas, de las cuales 77 comparecieron ante la Comisión de Vigilancia de la ASF durante más de 38 horas de trabajo.

El presidente de dicha comisión, Javier Herrera Borunda, explicó que los integrantes evaluaron a los aspirantes con base en criterios técnicos y que el sistema acumuló más de dos mil 900 evaluaciones realizadas por legisladores de todos los grupos parlamentarios.

“Todos los diputados tuvieron a su alcance las entrevistas, todos calificaron, capturamos más de dos mil 900 evaluaciones, y el acuerdo fue que los mejores evaluados por cada una de las diputadas y los diputados fueran los que conformaran la terna”, señaló.

Durante el proceso, el auditor saliente, David Colmenares, presentó su solicitud para buscar la reelección y compareció en la segunda ronda de entrevistas ante la Comisión de Vigilancia.

Aureliano Hernández, tras ser electo titular de la ASF, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

En su intervención, defendió la continuidad de su gestión al frente del órgano fiscalizador. “La fiscalización superior no trata de individualismos, pragmatismos ni de aplausos o declaraciones; se trata de evidencias y rigor técnico”, expresó.

No obstante, su perfil no quedó entre los tres mejores evaluados por la comisión, por lo que no fue incluido en la terna final enviada al pleno.

Entre los aspirantes que tampoco avanzaron a la fase final se encuentran los exauditores especiales Agustín Caso, Gerardo Lozano y Emilio Barriga, quienes en su momento salieron de la ASF tras desacuerdos con la administración de Colmenares Páramo.

Por otra parte, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar ha impulsado diversas propuestas para modificar el funcionamiento del órgano fiscalizador, entre ellas fortalecer la transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.

Sus iniciativas plantean, entre otros puntos, establecer dos fechas anuales para la entrega de informes individuales de la auditoría; obligar a la ASF a presentar reportes sobre denuncias recibidas; prohibir la reelección del titular; ampliar los requisitos para ocupar el cargo; y fortalecer el papel del Consejo de Dirección en la planeación institucional.

Las propuestas implican modificaciones a diversos artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Con la designación de Hernández Palacios Cardel, la ASF iniciará una nueva etapa en la supervisión del uso de los recursos públicos federales durante los próximos ocho años.

Aureliano hernández

Formación: Licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón y maestro en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella.

Trayectoria: Director general de Auditoría del Gasto Federalizado “D” de la ASF desde 2018 y auditor especial del Gasto Federalizado desde 2025.