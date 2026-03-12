Gabinete de Seguridad arresta a Yair ‘N’ y le decomisan 270 kilogramos de fentanilo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este jueves que fue detenido Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

“Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ , se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

“Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles.

“Durante los operativos fue detenido Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina”, informó Omar García Harfuch en redes sociales.

El titular de la SSPC, precisó además que con en estas acciones también fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos.

