Más de 9 millones de estudiantes han sido evaluados con estrategia ‘Vive saludable, vive feliz’: SEP e IMSS

SEP e IMSS se reunen para trabajar en el programa "Vive saludable, vive feliz"

Las secretarías de Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que, a un año de la implementación de la Estrategia Nacional “Vive saludable, vive feliz”, 9.1 millones de estudiantes han sido valorados en más de 75 mil escuelas primarias del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que como parte de esta estrategia se ha eliminado la venta de comida chatarra en los planteles escolares y anunció que el programa se ampliará próximamente a secundarias y preparatorias.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que más de 600 mil estudiantes de nivel primaria han sido canalizados a clínicas y unidades médicas para recibir atención y seguimiento como parte de este programa de salud preventiva.

Durante la presentación de resultados, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud de México, Ramiro López Elizalde, afirmó que la construcción de un México más saludable comienza desde las escuelas y los hogares.

En tanto, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez, hizo un llamado a niñas y niños a comprometerse con el cuidado de su salud.

“Ustedes van a tener una misión muy importante: su misión es cuidar su salud todos los días”, expresó.

La estrategia “Vive saludable, vive feliz” forma parte de las acciones del gobierno federal para promover hábitos saludables entre la población infantil y prevenir enfermedades desde edades tempranas.

MSL