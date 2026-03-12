Reducción a pensiones doradas toca a 80% de jubilados de Pemex, Nafinsa, Bancomext, Banobras, CFE y LyFC

Sesión del Senado de la República el miércoles 10 de marzo.

Tras la aprobación de parte del Senado de la República sobre disminución a pensiones “doradas”, la reforma toca hasta 80 por ciento las pensiones de seis mil 292 jubilados de élite de Pemex, Nafinsa, Bancomext, Banobras, CFE y de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En uno de los casos, se señaló en la víspera, es de poco más de un millón de pesos mensuales.

Con el voto unánime de 116 legisladores, el Pleno del Senado aprobó que ninguna pensión supere el salario mensual presidencial, con excepción de los militares, los haberes de retiro de los exministros de la SCJN, los sistemas de ahorro para el retiro y los esquemas pensionarios complementarios que desarrollen los sindicatos para sus agremiados.

Este miércoles, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo 127 constitucional para poner tope a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos del sector paraestatal, aunque con críticas de la oposición a la retroactividad y sectores excluidos.

La enmienda fue avalada en lo general por 116 votos a favor, y en lo particular con 109 votos a favor y seis abstenciones. Tras su aprobación, la mesa directiva ordenó remitir el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis.

La iniciativa, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos en empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), podrá superar la mitad del salario presidencial, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

El dictamen contempla un ahorro estimado de cinco mil millones de pesos anuales.

Información general. ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR