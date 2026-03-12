Sheinbaum: mientras EU sufre por aumento de precio a gasolina, en México lo mantenemos

Tras la renovación de acuerdo para que el precio de la gasolina no rebase los 24 pesos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que mientras en Estados Unidos padece el incremento del costo dentro de su territorio, en México se ha contenido.

“Se firmó gasolina magna, que es lo que la mayoría de la gente usa. Entonces, es muy bueno, la verdad, para el país. Entonces, mientras Estados Unidos ahorita está sufriendo porque está aumentando el precio de la gasolina aquí, lo mantenemos”, declaró en su conferencia de prensa.

Este miércoles, el Gobierno Federal renovó por seis meses más el acuerdo con líderes del sector gasolinero para que el precio del litro de gasolina magna no sea por encima de los 24 pesos, durante los próximos seis meses.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que con esto ya se puede hablar de que el costo de este combustible es más bajo que el año pasado en términos reales, al considerar el incremento de la inflación.

“Ya por lo menos es 3 por ciento en términos reales más barata que lo que fue el año pasado. ¿Y en qué ayuda? Pues si no aumenta la gasolina, pues no aumentan los otros precios. Entonces, contiene la inflación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

Adicionalmente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se han emprendido otras estrategias para proteger el costo y producción de este insumo, como lo es el combate al huachicol, el cual también aseguró que se ha disminuido de manera considerable.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR