Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 13 de marzo

La autopista México-Puebla, una de las vías más transitadas que conecta la Ciudad de México con el estado de Puebla, podría registrar carga vehicular, cierres parciales o bloqueos temporales este viernes 13 de marzo, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes en tiempo real.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de la Guardia Nacional División Carreteras, hasta el momento no se han anunciado cierres programados para este día, aunque en distintos puntos de la autopista pueden presentarse reducciones de carriles o afectaciones a la circulación por carga vehicular o maniobras operativas.

¿Está abierta la autopista México - Puebla HOY lunes 17 de febrero? ı Foto: Flickr

¿Hay cierres o bloqueos hoy en la México-Puebla?

Hasta el momento, la autopista opera en ambos sentidos sin bloqueos, y las principales plazas de cobro funcionan con normalidad.

Sin embargo, como ocurre con frecuencia en esta vía, pueden registrarse afectaciones temporales por accidentes, trabajos de mantenimiento o carga vehicular, lo que provoca reducción de carriles o tránsito lento en algunos tramos.

Tramos donde suele haber afectaciones

Uno de los puntos donde más se reportan complicaciones viales se ubica entre los kilómetros 17 y 30, zona cercana al acceso desde Calzada Ignacio Zaragoza hacia el municipio de Ixtapaluca.

En esta área se han presentado anteriormente reducciones de carriles por obras o mantenimiento, lo que genera filas de vehículos durante las horas pico. Además, la zona concentra gran parte del flujo de automovilistas que se trasladan entre la capital y el estado de Puebla.

También se recomienda conducir con precaución en tramos cercanos al kilómetro 42, donde recientemente se registraron accidentes que provocaron cierres temporales mientras se retiraban unidades y se realizaban labores de atención.

Posibles incidentes que afectan la circulación

Entre las situaciones que pueden provocar tráfico o afectaciones en la autopista México-Puebla se encuentran:

Accidentes vehiculares o choques por alcance

Reducción de carriles por obras o mantenimiento

Carga vehicular en horas pico

Maniobras de atención por parte de servicios de emergencia

En algunos casos, cuando ocurre un accidente grave, las autoridades pueden desviar la circulación hacia la carretera federal México-Puebla para evitar congestionamientos mayores.

Recomendaciones si vas a circular hoy

Si planeas utilizar la autopista este jueves 12 de marzo, autoridades recomiendan:

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos

Revisar reportes viales antes de iniciar el viaje

Respetar la señalización y los límites de velocidad

Mantener distancia entre vehículos para prevenir accidentes

La autopista México-Puebla es una de las vías con mayor flujo vehicular en el centro del país, por lo que incluso incidentes menores pueden generar largas filas de automóviles. Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse informados sobre el estado de la carretera antes y durante su trayecto.

MSL