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Canal Once estrena nueva temporada de ‘Memoria y Olvido’ dedicada a los protagonistas de la reforma

La serie documental analiza cómo se construye la memoria histórica de México y cómo algunos personajes han sido recordados u olvidados; los nuevos episodios revisan el legado de Benito Juárez, Margarita Maza, María Belén Méndez y Melchor Ocampo

Canal Once, un medio público nacional.
Canal Once, un medio público nacional. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Canal Once estrenará el próximo 17 de marzo a las 20:00 horas, una nueva entrega de la serie documental Memoria y Olvido, producción que invita a reflexionar sobre la manera en que se ha construido la memoria histórica del país.

En esta tercera etapa, la serie se centra en cuatro figuras clave de la época de la Reforma en el siglo XIX: Benito Juárez, Margarita Maza, María Belén Méndez y Melchor Ocampo, cuyos trayectos personales y políticos influyeron de manera decisiva en la transformación del Estado mexicano.

A lo largo de los episodios, el programa examina el contexto histórico en el que actuaron estos personajes, así como la manera en que sus ideas y acciones han sido interpretadas, apropiadas o incluso relegadas con el paso del tiempo.

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Esta tercera etapa de la serie se suma a dos temporadas anteriores dedicadas a revisar a los protagonistas de otros momentos clave de la historia nacional. La primera estuvo dedicada los actores políticos de la Independencia de México, mientras que la segunda abordó a las figuras centrales de la Revolución mexicana.

Con un enfoque documental, “Memoria y Olvido” busca abrir una reflexión sobre la construcción de las narrativas históricas y el papel que estos personajes han tenido en la formación del México moderno.

Consulta nuestra programación en: https://canalonce.mx/horarios.

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