Gobernadores de Morena respaldan Plan B de reforma electoral de Sheinbaum

Los 24 gobernadores de Morena manifestaron su respaldo al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual, aseguraron, logrará hacer más “eficiente, austero y cercano a la gente” el sistema electoral mexicano.

A través de un comunicado, las y los gobernadores de Morena expresaron su “respaldo firme y decidido al plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Explicaron que el apoyo a esta reforma responde a décadas después de las cuales, dijeron, “el sistema electoral fue capturado por inercias administrativas costosas y estructuras alejadas de la ciudadanía”.

Hoy existe una oportunidad histórica para modernizarlo [el sistema electoral mexicano], hacerlo más eficiente, más austero y más cercano a la gente. Esto es precisamente lo que busca el Plan B Gobernadores de la Cuarta Transformación, en un comunicado



Comunicado de las y los gobernadores de Morena. ı Foto: Gobernadores de Morena

Los gobernadores de Morena recordaron que esta iniciativa buscar “optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales”, a la vez que, explicaron, se busca “eliminar gastos innecesarios” y “reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no al interés de unos cuantos”.

Los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación enfatizaron que el apoyo a la reforma electoral está alineado con los principios de este movimiento, además de que, aseguraron, responde al “mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad”.

La democracia se fortalece cuando las instituciones evolucionan, cuando se transparenta el uso de los recursos y cuando se garantiza que la voluntad popular siga siendo el eje rector de la vida pública del país Gobernadores de la Cuarta Transformación, en un comunicado



México vive tiempos de transformación y consolidación democrática. El Plan B forma parte de ese proceso histórico Gobernadores de la Cuarta Transformación, en un comunicado



La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el jueves su Plan B de reforma electoral, después de que la propuesta original no alcanzara la mayoría en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo presentado por la mandataria federal, el plan contempla eliminar excesos y privilegios en Congresos estatales, entre otros puntos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am