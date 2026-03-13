Contra privilegios en sistema, aseguran

Gobernadores de Morena respaldan Plan B de reforma electoral de Sheinbaum

Las y los 24 gobernadores de Morena expresaron su “firme y decidido” respaldo al Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum

Gobernadores de Morena respaldan plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum.
Gobernadores de Morena respaldan plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)
Por:
Arturo Meléndez

Los 24 gobernadores de Morena manifestaron su respaldo al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual, aseguraron, logrará hacer más “eficiente, austero y cercano a la gente” el sistema electoral mexicano.

A través de un comunicado, las y los gobernadores de Morena expresaron su “respaldo firme y decidido al plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Explicaron que el apoyo a esta reforma responde a décadas después de las cuales, dijeron, “el sistema electoral fue capturado por inercias administrativas costosas y estructuras alejadas de la ciudadanía”.

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Gobernadores de la Cuarta Transformación, en un comunicado
Comunicado de las y los gobernadores de Morena.
Comunicado de las y los gobernadores de Morena. ı Foto: Gobernadores de Morena

Los gobernadores de Morena recordaron que esta iniciativa buscar “optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales”, a la vez que, explicaron, se busca “eliminar gastos innecesarios” y “reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público y no al interés de unos cuantos”.

Los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación enfatizaron que el apoyo a la reforma electoral está alineado con los principios de este movimiento, además de que, aseguraron, responde al “mandato popular de fortalecer la democracia, combatir los excesos burocráticos y garantizar que los recursos públicos se utilicen con responsabilidad”.

La democracia se fortalece cuando las instituciones evolucionan, cuando se transparenta el uso de los recursos y cuando se garantiza que la voluntad popular siga siendo el eje rector de la vida pública del país
Gobernadores de la Cuarta Transformación, en un comunicado
México vive tiempos de transformación y consolidación democrática. El Plan B forma parte de ese proceso histórico
Gobernadores de la Cuarta Transformación, en un comunicado

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el jueves su Plan B de reforma electoral, después de que la propuesta original no alcanzara la mayoría en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo presentado por la mandataria federal, el plan contempla eliminar excesos y privilegios en Congresos estatales, entre otros puntos.

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