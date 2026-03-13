México continuará con apoyo a Cuba; Sheinbaum celebra inicio de diálogo con EU

Este viernes la Presidenta de México se encuentra en Colima.

Tras saberse que Cuba y Estados Unidos iniciaron con conversaciones en medio de la crisis económica y la presión que ha recaído sobre la isla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la apertura para la salida de este diferendo y remarcó que México mantendrá el envío de apoyo a Cuba.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel difundió una grabación en la que da a conocer que las conversaciones que se han iniciado tienen como objetivo encontrar una solución por la vía del diálogo a las diferencias que han sostenido ambas naciones.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo consideró que esto es “bueno” y reiteró que la postura de México al respecto será la del llamado a promover la paz y el diálogo diplomático.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura sobre considerar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla como una injusticia que se ha cometido desde hace muchos años.

En ese contexto,, Claudia Sheinbaum Pardo precisó que hasta ahora México ha enviado tres barcos con ayuda humanitaria a la isla, los cuales dijo que se mantendrán.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo negó que sean ciertas las afirmaciones con las que se ha dicho que el gobierno cubano se ha dedicado a vender dicha ayuda humanitaria que llega.

“Es importante porque, por cierto, en una de las televisoras se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria que llegaba de México, cosa que es absolutamente falsa. Tenemos muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes de la ayuda humanitaria que está llegando de manera directa a sus casas”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo desde Colima, donde este viernes realizó su conferencia de prensa.

También, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se continuará buscando el reenvío de petróleo a Cuba debido a que no solamente es por ayudar a la población sino porque forma parte de las estrategias comerciales de México ya que dicho combustible es vendido a Cuba.

“Estamos buscando distintas alternativas para poder apoyar y vender porque también de eso se trata, de comercio a Cuba”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo .

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FGR