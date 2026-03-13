Morena en San Lázaro respalda a Sheinbaum ante propuesta del ‘Plan B’ electoral

Las y los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados de México manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación del llamado “Plan B” en materia electoral, el cual —señalaron— busca fortalecer la vida democrática del país.

A través de un posicionamiento, el grupo parlamentario oficialista aseguró que la iniciativa tiene como objetivo profundizar la participación ciudadana y reducir privilegios dentro del sistema político, colocando en el centro el interés de la población.

“El planteamiento tiene como eje central fortalecer la participación ciudadana en la vida pública y reducir los privilegios que durante años han caracterizado a ciertas estructuras del sistema político, colocando en el centro el interés del pueblo de México”, señalaron.

Las y los diputados morenistas afirmaron que el proyecto contribuirá a consolidar una democracia más participativa, austera y cercana a la ciudadanía, por lo que adelantaron que acompañarán la propuesta durante su discusión legislativa.

“Estamos convencidos de que se trata de una iniciativa que contribuirá a consolidar una democracia más participativa, austera y cercana a la ciudadanía, y por ello la vamos a acompañar con toda la fuerza del Grupo Parlamentario para que se haga realidad”, indicaron.

El grupo parlamentario también expresó su confianza en que la iniciativa será presentada formalmente en los próximos días y que su discusión se realizará con apertura y compromiso democrático.

“Tenemos la certeza de que el Plan B será presentado en su momento y que su discusión se realizará con apertura y compromiso democrático, siempre pensando en el bienestar del pueblo de México y en el fortalecimiento de nuestras instituciones”, añadieron.

Finalmente, las y los legisladores reiteraron su respaldo a la mandataria federal y su disposición para trabajar en las reformas necesarias para continuar con la transformación del país.

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MSL