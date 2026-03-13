PAN: “El pueblo habló” al desecharse la propuesta

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el rechazo a la reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum refleja la decisión del pueblo de México expresada a través de sus representantes en el Congreso.

“El pueblo de México habló ayer (miércoles), el pueblo de México definió ayer, a través de sus legisladores de todos los partidos políticos, y la definición es que no hubo condiciones numéricas para que la iniciativa enviada por la Presidencia de la República sea aprobada, por eso se desechó”, expresó la panista, quien calificó la jornada legislativa como un día histórico.

Recordó que el Congreso está conformado por dos cámaras con funciones distintas: el Senado, que representa el pacto federal, y la Cámara de Diputados, que representa directamente a las y los ciudadanos. En ese sentido, recomendó a la titular del Ejecutivo federal “poner cabeza fría”, hacer una pausa y reconocer la decisión tomada por el Poder Legislativo.

“Yo recomiendo poner cabeza fría… es tiempo de conminar a ese espacio de pensamiento lúcido, ético y, por supuesto, reconocer que para eso tenemos las instituciones que nos hemos dado y que el pueblo de México ya habló”, señaló.

En conferencia de prensa, al término del Encuentro Nacional de Mujeres para la Igualdad Sustantiva y la Democracia Paritaria, que se llevó a cabo en el pleno de San Lázaro, López Rabadán pidió esperar la nueva propuesta que se anunció sería enviada al Congreso.

El Tip: La diputada priista Mónica Sandoval Hernández dijo sobre el plan B que su partido sólo apoyará aquello que no afecte al país.

“Hay que esperar a ver cuál es la propuesta, a qué Cámara se envía y, conociendo el documento y el articulado, podremos hacer un análisis jurídico, político y ético”, señaló.

Subrayó que el Congreso es la institución que México se ha dado para discutir y aprobar cambios a sus leyes y a la Constitución y no “a través de cualquier otra metodología”. Recordó que en su decálogo de principios propuso que cualquier modificación al marco legal en materia electoral fuera aprobada con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas.

“No es un tema de generosidad. Es un tema de inclusión, de pluralidad, de contrapesos”, concluyó la diputada.