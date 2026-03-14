› Acuerdo histórico en Sinaloa

Relevante, nos hacen ver, el acuerdo que se logró ayer en Culiacán, Sinaloa, con el cual se garantiza la compra de dos millones 856 mil toneladas de la cosecha de maíz que habrá de levantarse en dos meses. Según se ha informado, éste quedó signado en una reunión en la que estuvieron productores, comercializadores y autoridades. Sus principales impulsores fueron la Presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Rubén Rocha Moya. La importancia del acuerdo radica en que se atiende de manera anticipada la comercialización del maíz y se otorga certidumbre a los productores. No hace mucho la venta se convirtió en un problema que detonó incluso movilizaciones. Por lo pronto, el compromiso de compra a futuro representa más del 70 por ciento del total de la producción del maíz de este año. ¿Qué empresas participaron? Bueno pues Maseca, Minsa y Harimasa, Sukarne, Grupo Patrón, Agroservicios a Productores del Valle, Bachoco y Cereales Comerciales de la Costa. Ahí el dato.

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