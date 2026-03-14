› Caso Ayotzinapa: sigue vigente

Y nos piden no perder de vista que el caso Ayotzinapa no sólo no está cerrado, sino dando pasos que pueden ser importantes para su esclarecimiento. Y es que resulta que fue detenida Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exfuncionaria de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero por su presunta implicación en las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Particularmente se le vincula con la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos que fueron captados desde el Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Estrada actualmente tiene 73 años de edad y fue detenida en la Ciudad de México tras liberar una jueza de control federal de Acapulco una orden de cateo. La evidencia desaparecida esa noche se considera fundamental para conocer la ruta que siguieron las personas que desaparecieron a los jóvenes. Pendientes.

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