› Déjenlo terminar bien

Circuló la mañana de ayer la versión de que de una forma nada digna, habían dejado fuera de la oficina que venía ocupando en la Cámara de Diputados al diputado Luis Morales Flores, suplente del actor Sergio Mayer. Éste último la víspera informó de su intención de recobrar la curul a la que pidió licencia para participar en el reality La casa de los famosos, de la que lo acaban de expulsar. Durante todo el día se señaló que le habían cerrado el espacio, algo que confirmó el legislador mexiquense al señalar que “por falta de comunicación previa no fue posible acceder a la misma”. Y no sólo eso, sino que personal administrativo apoyado por un cerrajero tuvo que abrir la puerta para que Morales pudiera seguir despachando porque, lo que es un hecho, es que hasta que no se haga el trámite en la Mesa Directiva y se revoque la licencia a Mayer, don Luis sigue siendo el titular de la diputación. Por lo pronto, aclaró, no ha recibido notificación alguna para desalojar ni ha tenido comunicación con el exgaribaldi. ¿Pues quién andará por ahí comiendo ansias? Uf.

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