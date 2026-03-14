Pensionados de oro

Quién fuera, nos comentan, el dueño de una pensión superior al millón de pesos mensuales. Como las que, según informó ayer la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, tienen Carlos Arturo Sánchez, de Pemex, que se lleva 1,107,361 pesos mensuales; o la de Jorge Chapa, de Luz y Fuerza, al que le tocan 1,077,533 pesos mensuales, o la de Édgar Velázquez, también de esa extinta empresa, por 1,037,341 o la de Kenneth Sydney Smith, por 1,037,291. No deja de ser una gran incógnita la forma en la que a esas personas se les cuadraron no sólo los astros sino las leyes, reglamentos, acuerdos, cálculos y voluntades para acceder a tremendo beneficio. La dependencia ayer dio cuenta del listado completo con fundamento, según señaló, en el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son pensionados de Luz y Fuerza del Centro (extinta), Pemex, CFE, Nacional Financiera, Banobras, Bancomext y Banrural. Uf.