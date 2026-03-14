› Regular la sobrerrepresentación

Y quien ha explicado que volvió al Senado de la República para impulsar una reforma electoral que ponga freno a la sobrerrepresentación es Manlio Fabio Beltrones. El sonorense publicó en redes un mensaje en el que anuncia lo anterior: “Esta semana registré en el Senado una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, para que cada partido político o coalición tenga un número de diputados o de senadores lo más aproximado, en porcentaje, a sus votos logrados en las urnas. En democracia, cada voto debe valer lo mismo. Demos el paso para alcanzar una democracia de calidad”. Además, puso a disposición de la gente su iniciativa y un correo electrónico en el que pide que le envíen propuestas y puntos de vista al respecto. Beltrones, nos comentan, considera que algunos partidos políticos están evitando discutir este polémico asunto. Anticipó que durante 40 años ha participado en reformas políticas que permitieron las alternancias que no deben acabarse. “Esta discusión sí no me la quiero perder”, ha referido. Habrá que estar pendientes de si esta vertiente de debate se abre en los próximos días.