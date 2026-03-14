› Tumban tramitología que pega a ganaderos

Buena noticia para el sector ganadero, nos hacen ver, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar los permisos estatales para mover y exportar ganado, a considerar que condicionaban la movilización y la exportación e invadían competencias federales. Nos aseguran que la resolución de la Controversia Constitucional 216/2025, basada en la Ley Ganadera y de Desarrollo Pecuario de Nayarit, sentó además un precedente a nivel nacional, debido a que se termina con trabas burocráticas impuestas por gobiernos estatales, como la expedición de guías de tránsito foliadas por autoridades locales o permisos emitidos por inspectores o asociaciones ganaderas. Una tramitología excesiva que sólo ralentizaba los procesos productivos y hasta se prestaba para situaciones de corrupción. Por lo pronto, el máximo tribunal del país concluyó que la guía de tránsito puede existir como instrumento para acreditar la propiedad o la transmisión de dominio del ganado, pero no puede convertirse en un requisito obligatorio para permitir su movilización o exportación.

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