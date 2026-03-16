Aseguran 78 mil lts de crudo en Chihuahua

La defensa y GN custodian el decomiso en Chihuahua, el 13 de marzo del 2026.

ELEMENTOS de las Fuerzas Armadas (FA) y de la Guardia Nacional (GN) participaron en un operativo encabezado por autoridades civiles en el estado de Chihuahua, que resultó en el aseguramiento de, aproximadamente, 78 mil litros de hidrocarburo, presuntamente almacenado de forma ilegal, así como en la detención de tres personas.

La acción se llevó a cabo en el poblado de Basúchil, perteneciente al municipio de Guerrero en dicha entidad.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el despliegue militar se realizó “como apoyo a la ejecución de una técnica de investigación autorizada por un juez”, lo que indica que contó con respaldo legal desde su planeación.

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En esta acción, las autoridades aseguraron un inmueble que presuntamente funcionaba como bodega clandestina de combustible. Entre los bienes decomisados se encuentran los 78 mil litros de hidrocarburo, cuatro bombas de gasolina, tres bombas de diésel, un tractocamión con dos autotanques, así como “equipo electrónico diverso” que podría ser clave para las investigaciones posteriores.

La Defensa informó que, los tres detenidos y la totalidad de los indicios asegurados, “fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes”.

De ser comprobada su responsabilidad, los implicados enfrentarían severas consecuencias legales.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece que “quienes sustraigan, transporten, almacenen, comercialicen o alteren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin autorización” pueden recibir penas de entre 20 y 30 años de prisión, además de multas de hasta 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto máximo aproximado de dos millones 932 mil 950 pesos.

El robo y comercio ilegal de combustible representa uno de los delitos de mayor impacto económico para el país y ha sido objetivo prioritario de los operativos.