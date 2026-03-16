Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 16 de marzo

La autopista México-Puebla, una de las vías más transitadas que conecta la Ciudad de México con el Estado de México y Puebla, podría registrar tránsito variable este lunes 16 de marzo de 2026, debido a la alta carga vehicular que suele presentarse en esta carretera, así como posibles incidentes viales o movilizaciones que en ocasiones afectan la circulación.

Hasta el momento no se han confirmado bloqueos o cierres totales programados para este lunes, sin embargo, autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a reportes de tránsito en tiempo real, ya que en esta autopista suelen presentarse reducciones de carriles, accidentes o protestas que provocan tráfico intenso en distintos puntos del trayecto.

Tramos donde suelen registrarse afectaciones

En caso de que se presenten incidentes durante este lunes, algunos de los puntos donde con mayor frecuencia se reportan complicaciones viales son:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Kilómetros cercanos a La Paz y Valle de Chalco

Tramo de Río Frío, donde la velocidad suele disminuir por las condiciones del camino

Estos sectores concentran gran parte del flujo vehicular que se dirige hacia la capital del país o hacia el estado de Puebla.

Anuncian afectaciones para el 17 y 18 de marzo

Aunque este lunes la circulación podría mantenerse sin cierres programados, autoridades carreteras informaron que para la noche del martes 17 de marzo se prevén trabajos de infraestructura en la autopista México-Puebla.

Las labores forman parte de las obras relacionadas con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, por lo que se contempla la instalación de una estructura metálica a la altura del kilómetro 20 de la autopista, lo que podría generar cierres parciales y reducción de carriles en ambos sentidos.

Asimismo, informaron que los trabajos se realizarán a partir de las 21:00 horas del 17 de marzo y se extenderán durante la madrugada del miércoles 18, con un cierre temporal de carriles centrales entre las 00:00 y las 01:00 horas mientras se realizan las maniobras.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20, por montaje de estructura metálica. Tome sus precauciones. pic.twitter.com/iFzp9aGHy0 — CAPUFE (@CAPUFE) March 15, 2026

Recomendaciones para automovilistas

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a quienes planeen circular por la autopista México-Puebla:

Anticipar sus tiempos de traslado

Manejar con precaución y respetar los límites de velocidad

Mantenerse atentos a reportes de tránsito y señalización vial

Considerar rutas alternas en caso de tráfico o reducción de carriles

La autopista México-Puebla es una de las carreteras con mayor flujo vehicular en el centro del país, por lo que cualquier incidente, obra o manifestación puede provocar congestionamientos importantes, especialmente en los accesos hacia la Ciudad de México.

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MSL