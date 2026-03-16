Critican la rapidez para autorizar a la donataria

La asociación civil Humanidad con América Latina, citada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recibir donativos en favor del “pueblo cubano”, fue constituida hace menos de un mes y es la única organización con ese estatus creada en lo que va del 2026.

Fue constituida el 17 de febrero, se dio de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 9 de marzo y ese mismo día obtuvo su autorización como donataria autorizada; sin embargo, aún está pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al día siguiente, el 10 de marzo, ya circulaba en medios nacionales una carta firmada por Carlos Pellicer López, hijo del poeta Carlos Pellicer Cámara y mentor político de López Obrador –quien realizó el trámite ante el SAT para que la AC fuera considerada como donataria autorizada–, en la que se difundían los datos de la cuenta bancaria abierta en Banorte y se solicitaba el respaldo ciudadano.

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El Dato: Una revisión del certificado muestra que la asociación citada por el expresidente tiene una vigencia de cuatro años, por lo que estará vigente hasta el 9 de marzo de 2030.

La velocidad del trámite, que normalmente se lleva meses o incluso años, encendió las alarmas. El diputado federal del PAN Héctor Saúl Téllez dio a conocer en redes sociales que presentará un punto de acuerdo para exigir cuentas al SAT y a la Secretaría de Hacienda en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

El legislador demandó un informe detallado sobre los trámites realizados por la asociación, incluyendo “las razones por las cuales se otorgó la autorización en un tiempo récord de un solo día, cuando el procedimiento estándar puede extenderse por meses, y si se aplicaron excepciones o procedimientos acelerados, especificando la normatividad que los ampara”.

El punto de acuerdo también exigió conocer los nombres de los funcionarios involucrados en la aprobación, así como “cualquier comunicación o intervención externa que haya influido en el proceso”, y pidió también un informe sobre el destino de los donativos y medidas de auditoría para garantizar que los fondos no sean transferidos a regímenes extranjeros de manera irregular.

Por separado, Mario Di Costanzo, economista y expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), apeló directamente al Gobierno de Donald Trump.

“Oye @POTUS y @USAmbMex sería bueno que revisen en @Banorte_mx la cuenta 1358451779 y el origen de esos recursos que serán enviados a Cuba para financiar a una dictadura. El pueblo cubano NO los recibirá, y la dictadura SÍ”, escribió en X.

Di Costanzo señaló además que los donativos “provienen del propio gobierno y del crimen organizado que está ‘triangulando’ ese dinero a través de prestanombres ‘pitufos’”, y advirtió que el Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), puede solicitar al banco toda la información sobre los flujos financieros a Cuba, incluyendo los nombres de los donadores.

La senadora panista Lilly Téllez también cuestionó la medida: “AMLO no tiene corazón, tiene intereses con los cárteles y los gobiernos financiados por el crimen organizado. Su fideicomiso será una lavadora de dinero”.

También el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz secundó las críticas contra el expresidente: “Con que tus hijos donen una milésima parte de lo que se robaron durante tu gobierno, resuelven la pobreza en Cuba”.

Acta constitutiva de la asociación. ı Foto: Especial

En la mira. Acta constitutiva de la asociación. ı Foto: Especial