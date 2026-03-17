Aplicadas, 30.1 millones de dosis contra sarampión

Personal de salud, durante una de las jornadas de vacunación, en imagen de archivo.

LA SECRETARÍA DE SALUD (Ssa) informó que del 1 de enero de 2025 al 13 de marzo de 2026, las instituciones que integran el sector han aplicado 30 millones 128 mil 312 dosis de vacuna contra el sarampión en todo el país, como parte de la estrategia nacional para fortalecer la protección de la población.

La dependencia señaló que la inmunización de niñas y niños de entre seis meses y 12 años se mantiene como una prioridad, debido a que se trata del grupo que requiere mayor protección para prevenir contagios y reducir las cadenas de transmisión de la enfermedad.

El Tip: Hasta el pasado viernes 13 de marzo, autoridades tenían registrados 13 mil 408 casos acumulados confirmados en todo el país, así como 35 defunciones.

Ante ello, las autoridades sanitarias exhortaron a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes.

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Las acciones se realizan de manera coordinada entre diversas instituciones del sector salud, entre ellas el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, así como los servicios médicos de Petróleos Mexicanos y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la Ssa, la campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con alguna dosis o que necesiten completar su esquema o recibir refuerzo.

2.5 millones de dosis por semana es la meta a alcanzar del sector salud

También, a personas de entre 13 y 49 años que no hayan sido vacunadas contra el sarampión o que no hayan completado su segunda dosis, particularmente en entidades como Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Durango, Puebla, Chihuahua, Aguascalientes, Tabasco y Sonora.

Para ubicar el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma oficial dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al número telefónico 079, donde se ofrece orientación gratuita.

La Ssa recordó que la vacunación es gratuita, segura y fundamental para proteger la salud individual y colectiva, así como para prevenir brotes de esta enfermedad.