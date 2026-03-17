Aureliano Hernández Palacios asume la ASF con eje en transparencia y rendición de cuentas

El nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, hizo un llamado a fortalecer el combate a la corrupción, erradicar la impunidad y garantizar la correcta protección de los recursos públicos, al asumir formalmente el cargo al frente del órgano fiscalizador.

Durante un mensaje dirigido al personal de la institución, Aureliano Hernández Palacios delineó los tres ejes que marcarán su gestión durante los próximos ocho años: cero tolerancia a la corrupción, defensa del dinero público y un combate frontal a la impunidad.

Aureliano Hernández Palacios subrayó que la fortaleza de la Auditoría Superior de la Federación depende de la calidad de sus resultados, la rapidez de sus procesos y la credibilidad que logre ante la ciudadanía. En ese sentido, pidió consolidar el prestigio institucional mediante un trabajo técnico sólido y transparente, además de reforzar el vínculo con la sociedad para fomentar su participación en la vigilancia del gasto público.

Aureliano Hernández Palacios, quien fue designado el pasado 10 de marzo en sustitución de David Colmenares, destacó que la lucha contra la corrupción no puede limitarse al interior de la institución, por lo que instruyó a su equipo a mantener una atención permanente a la ciudadanía. “El ciudadano no espera discursos, espera resultados”, enfatizó, al tiempo que reiteró que su compromiso es con la honestidad y no con intereses particulares.

Asimismo, Aureliano Hernández Palacios planteó la necesidad de modernizar la Auditoría Superior mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, la especialización de su personal y la incorporación de herramientas tecnológicas de vanguardia. Como parte de su visión, también propuso impulsar mecanismos de denuncia ciudadana, incluyendo plataformas digitales y canales directos como redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Previo a su designación, Aureliano Hernández Palacios presentó ante legisladores diversas propuestas para robustecer al organismo, entre ellas una política de austeridad que contempla la reducción de salarios de altos funcionarios. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no intervino en el proceso de selección, el cual —dijo— contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Entre las principales responsabilidades del Auditor Superior de la Federación se encuentran la revisión de ingresos y egresos, la fiscalización de la deuda pública, la evaluación de resultados, así como facultades de investigación y vigilancia sobre los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, estados, municipios y particulares que ejerzan recursos públicos, además de la emisión de recomendaciones, observaciones y denuncias penales cuando corresponda.

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FGR