Contratación de más de 14 mil médicas y médicos especialistas este año es histórica; ‘fortalece los tres sistemas de salud’: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como histórica la contratación, este año, de más de 14 mil médicas y médicos especialistas con lo que, aseguró, se fortalecen los tres sistemas de salud pública: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar.

“La contratación de especialistas este año es histórica, se están contratando cerca de 14 mil especialistas en las tres instituciones de salud, es histórico. Tiene que ver con la modificación que se hizo con el presidente López Obrador y que nosotros dimos continuidad de que entraran más médicos a las especialidades, porque recuerden que en el periodo neoliberal disminuyó muchísimo la entrada de médicos para poder ser especialistas, para poder cursar su especialidad. Entonces este año de manera histórica se están contratando cerca de 14 mil especialistas, lo que evidentemente fortalece los tres sistemas de salud”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que en esta institución se registró el número más alto de especialistas contratados con 10 mil 785 médicas y médicos: 5 mil 694 mujeres y 5 mil 91 hombres. De ellos, 446 van a Unidades Médicas de Alta Especialidad; 8 mil 438 a hospitales regionales, de zona y subzona; mil 40 a hospitales rurales y 861 a unidades médicas familiares.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que para la salud de las y los trabajadores del Estado se contrataron mil 295 médicas y médicos de 22 especialidades, 34 subespecialidades y 18 de alta especialidad.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que en el caso de esta dependencia se incorporan al sistema mil 956 médicas y médicos especialistas.

Además, informó que con las Rutas de la Salud se han entregado 160 millones de piezas de medicamentos: 115 millones en 2025 y 45 millones en lo que va de 2026. Respecto al abasto de medicamentos oncológicos, explicó que se monitorea en tiempo real, por lo que la disponibilidad fluctúa entre el 91 y 97 por ciento en las 56 unidades del IMSS Bienestar que dan atención oncológica. Además, se implementa el botón blanco en teléfonos instalados afuera de las farmacias para reportar la interrupción en disponibilidad o sugerir la compra de medicamentos.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que, con la estrategia nacional de atención al sarampión, del 12 de febrero a la fecha se han aplicado 13.3 millones de vacunas; la meta es vacunar en 10 semanas a 25 millones de personas.

Explicó que la vacunación es para niñas y niños de entre 6 meses a 12 años que no han recibido ninguna dosis o que han pasado seis meses desde su primera aplicación. También para personas de entre 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto, en Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo; el resto de las entidades continuará con la vacunación a partir del mes de mayo para atender a este grupo de población de manera gradual en todo el país. Los más de 20 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles, podrán ubicarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR