CSP: México es el país de OCDE con menos tasa de desempleo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los indicadores alcanzados por México, que lo posicionan como el país con la tasa de desempleo más baja entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal destacó los últimos resultados en donde se observa que la tasa de desempleo en México es de 2.5 por ciento y subrayó que esto es el indicador más bajo desde que se realiza esta evaluación por la organización a inicios del siglo.

“Salió de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A los adversarios no les gusta, siempre tienen algún pretexto para decir que algo está mal… Iba a decir algo, perdón, para decir que algo está mal. Entonces, fíjense… Tasa de desempleo: enero de 2026, en comparación con la tasa más baja desde 2001”, declaró.

Refirió que los indicadores incluyen al empleo informal, pero, aun así, hace que menor proporción de mexicanos no cuenten con empleo.

“Porcentaje de la fuerza laboral ajustado estacionalmente. Ya sé que van a decir que no todos son empleos formales, pues sí, pero es la tasa de desempleo desde la que se mide. De la misma manera, porque siempre se ha medido igual la tasa de desempleo. México es el país con menos tasa de desempleo de todos los países de la OCDE”, aseguró la Presidenta.

El reporte de desempleo de enero de 2026 publicado por la OCDE, registró una tasa de desocupación de 2.6 por ciento.

“No quitaremos dedo

del renglón”, dice CSP

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no “quitará el dedo del renglón” para reducir el presupuesto a partidos ni a modificar la designación de plurinominales e informó que el plan B, que se acordó con aliados de Morena y que comprenderá también cambios a escala constitucional, se enviará este martes al Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que el hecho de que la Cámara de Diputados haya rechazado el proyecto original enviado, no significa que más adelante no se volverá a presentar la propuesta.

El Dato: La mandataria anunció que antes de enviar la iniciativa al Congreso, informará las fechas en las que se realizará la revocación de mandato y la elección del Poder Judicial.

La semana pasada, la iniciativa fue rechazada en San Lázaro, luego de que no obtuvo respaldo no sólo de la oposición, sino también de bancadas aliadas de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, Sheinbaum subrayó que la propuesta respondía a demandas ciudadanas y a compromisos adquiridos durante su proyecto político.

Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero no quiere decir que no quitemos el dedo del renglón. Ahora a lo mejor no se puede, pero después a lo mejor sí Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sobre el Plan B, que será presentado este 17 de marzo, la presidenta aseguró que existe un acuerdo para sacarlo adelante, especialmente en lo relacionado con la reorientación del presupuesto que actualmente reciben los congresos estatales y el Senado de la República.

La mandataria reiteró que el ahorro estimado con este plan sería de cuatro mil millones de pesos, recursos que, según explicó, podrían destinarse a obras públicas, principalmente en infraestructura hídrica, movilidad y otras necesidades en estados y municipios.

Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la, digamos, la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores, para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública. Ese es el principal acuerdo. Como lo he dicho, nosotros seguimos luchando contra los privilegios Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta también expresó su desacuerdo con las diferencias en el presupuesto que reciben los congresos estatales, al señalar que algunos legislativos cuentan con montos muy superiores por diputado.

No puede ser que un congreso de un estado tenga 25 diputados, otro congreso tenga 25 diputados y un congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro tenga 5 millones de pesos, pues es un exceso Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Aclaró que el objetivo de la propuesta no es que los recursos pasen a la Federación, sino que permanezcan en estados y municipios para mejorar servicios públicos.

Aunque la semana pasada afirmó que enviaría el proyecto al Senado de la República, comentó que aún esperará a consultar con la Secretaría de Gobernación (Segob) para confirmar a qué cámara remitirá esta nueva reforma.

Las bases del plan B consisten en fijar un tope al presupuesto de los congresos locales y al Senado, así como reducir el número de regidores y garantizar la participación ciudadana por medio de consultas públicas.

También llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar los trabajos que garanticen a los mexicanos, que viven en el extranjero, su participación en las elecciones para votar por sus representantes.

“Y tenemos que seguir promoviendo o haciendo un llamado al INE para que facilite el voto de las y los mexicanos en el exterior. Lo que se necesita es la credencial de elector para votar, para todas y todos los mexicanos que vivan en México o en el exterior. Lo que hay que facilitar son los registros y la posibilidad de obtener la credencial de elector en el extranjero. Eso es un asunto del INE, y tiene que facilitarlo”, insistió la mandataria.

Sobre si habría la posibilidad de que la matrícula consular o el pasaporte sea considerado como documento válido para votar, comentó que esto requeriría emprender una reforma constitucional.

Baja California inaugura el viaducto de Tijuana

› Por Yulia Bonilla

Este lunes se inauguró el viaducto que establece la conexión del Aeropuerto de Tijuana a playas, en el estado de Baja California, obra que fue calificada como la más importante en la historia de la entidad.

Se trata de una obra con una extensión de 11.4 km de una vía de dos carriles, que recibió una inversión de 14 mil millones de pesos y con la que se espera beneficiar a seis mil habitantes.

Al enmarcar la apertura de esta obra, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, con la apertura de la segunda fase, este viaducto quedará abierto a la circulación de manera total para mejorar la conectividad de Tijuana.

El Dato: Este viaducto conecta la garita y la zona centro de Tijuana con la zona de playas y el aeropuerto, y reduce el tiempo de traslado entre ambos puntos de 34 a 12 minutos.

“Ya se terminó completamente y ya, el día de hoy puede circularse. Muy importante esta obra. Es una obra, es un segundo piso, un gran puente que va a ayudar muchísimo; bueno, ya está ayudando a la ciudad de Tijuana y, ahora, con la segunda fase, va a ayudar todavía más”, declaró.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila sostuvo que esto beneficiará a miles de habitantes del estado, particularmente en la zona fronteriza, por lo cual agradeció el apoyo de la Federación, pues la construcción estuvo a cargo del grupo de ingenieros militares.

“Lo estamos inaugurando en su totalidad desde el Aeropuerto de Tijuana hasta Playas de Tijuana, de Playas de Tijuana al Aeropuerto. Ésta es una obra, sin duda, la más importante que se ha construido en la historia de nuestro estado. Durante muchos años fue un sueño para nuestra ciudad y hoy se convierte en una realidad que transformará la vida de miles de personas: el viaducto elevado de Tijuana”, resaltó.

6 mil 440 empleos directos e indirectos generó la construcción de la obra

En su mensaje, la gobernadora de Baja California externó un agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que las obras iniciaron durante su administración.

“También quiero reconocer al (ex)presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este proyecto nace de la visión de transformación que inició durante su gobierno, una visión que puso en el centro a los estados fronterizos y a las regiones que, durante mucho tiempo, habían sido olvidadas”, mencionó.

También expresó un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por encargarse de la construcción del viaducto.

“El viaducto elevado no es sólo concreto y acero; es tiempo para las familias que recuperan, es calidad de vida, es desarrollo y es justicia para una ciudad que mueve la economía de México desde la frontera”, resaltó la gobernadora de la entidad.

El general brigadier del Grupo de Ingenieros Militares José Inocencio Edelmiro Manzano calificó a la obra como un “reto técnico” del que se sienten “satisfechos y contentos” y que, ahora, hará posible que transiten miles de vehículos a diario.

“Estamos muy contentos de haber logrado este reto técnico de esta vía por la que transitarán miles de vehículos todos los días, haciendo fluir las venas de esta ciudad. Y solamente nos queda, por parte de la Secretaría de la Defensa, agradecer su apoyo, siempre incondicional, siempre tan empático con nosotros”.

Edelmiro Manzano agregó que “al gobierno del estado y al municipio de Tijuana, no nos queda más que agradecer esa conclusión de este trabajo técnico tan complicado, que lo sabemos, pasamos por muchas vicisitudes, pero aquí está el resultado”.