Evacúan a más de 1,300 connacionales del Medio Oriente

Viajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Dubái, a causa de la guerra, el pasado 1 de marzo.

Ante el deterioro de la situación de seguridad en el Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sus representaciones diplomáticas facilitaron la evacuación de mil 337 residentes y turistas mexicanos desde varios países de la región. El operativo consular incluyó asistencia a personas que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

La Cancillería destacó que no existe reporte de connacionales lesionados o afectados físicamente hasta el momento, y que las embajadas mexicanas mantienen comunicación directa con quienes solicitan apoyo para abandonar la región o recibir orientación.

El Tip: El viernes, los gobiernos de México, Brasil y Colombia pidieron un cese al fuego inmediato en la región de Medio Oriente ante el conflicto en la región.

“Las acciones consulares de nuestras embajadas han permitido la evacuación segura de residentes y turistas mexicanos”, señaló en un comunicado oficial.

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En varios países de la zona el espacio aéreo opera con aperturas intermitentes debido a las tensiones militares. Autoridades diplomáticas aconsejan verificar itinerarios con aerolíneas o agencias de viaje antes de acudir a un aeropuerto.

También reiteró una advertencia para la población: “No es recomendable viajar a Medio Oriente mientras prevalezca la actual situación de conflicto”.

Funcionarios de la red diplomática mexicana mantienen activos los canales de atención para brindar orientación, protección y asistencia consular. La SRE recordó además que las embajadas en la región cuentan con líneas telefónicas de emergencia para atender a cualquier connacional que requiera apoyo inmediato.

A finales de febrero, cuando comenzó la escalada de tensiones en la región, el Gobierno mexicano fijó una postura pública basada en los principios de política exterior establecidos en la Constitución. La Cancillería subrayó que el posicionamiento del país responde a la “convicción pacifista” de México y exhortó a las partes involucradas a evitar acciones que amplíen el conflicto.