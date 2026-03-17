‘La Tuta’ se declara no culpable en Corte de NY

En febrero de 2015 fue presentado Servando Gómez, "La Tuta", en el Hangar de la ahora extinta PGR.

Servando Gómez, alias “La Tuta”, compareció ante la Corte Federal de Manhattan, en Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos por tráfico de droga que se le imputan, como parte de su labor como exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Medios internacionales reportaron que “La Tuta” compareció este martes en la Corte Federal de Manhattan, acompañado de su abogado de oficio, Thomas Ambrosio.

Ante el juez John G. Koeltl, “La Tuta” se declaró no culpable.

La audiencia estaba programada para finales de 2025, pero fue postergada hasta marzo de 2026, con el objetivo de brindar tiempo para que la defensa y la fiscalía alcancen un acuerdo de culpabilidad.

“La Tuta”, identificado como líder y fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, podría ser acreedor de una pena de hasta 40 años de prisión, resultado de la suma de los delitos que se le imputan, entre ellos conspiración para importar y distribuir droga, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Además, se espera que las autoridades estadounidenses reconozcan el tiempo servido en México, donde estuvo aprehendido desde 2015 hasta su extradición en 2025, lo cual permitiría reducir la pena que se le impute.

Recordar que “La Tuta” fue detenido en 2015 en una casa de seguridad de Morelia, Michoacán, después de haber sido el objetivo prioritario del Gobierno federal por varios años.

En 2022, a “La Tuta” se le impuso una condena de 47 años de prisión, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

Tres años después, en 2025, fue entregado a las autoridades estadounidenses, como parte de un grupo de 26 reos de alto perfil enviados a Nueva York bajo un esquema de cooperación de seguridad nacional.

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