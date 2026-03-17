Plan B electoral plantea derecho de la Presidenta a promover el voto a su favor en revocación de mandato

El Senado de la República recibió este martes la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, que, entre sus cambios más relevantes, reconoce expresamente el derecho de quien ocupe la Presidencia a hacer campaña a su favor durante un proceso de revocación de mandato.

Asimismo, amplía el tiempo para solicitar ese mecanismo democrático y establece que el proceso solo podrá activarse una vez por periodo de gobierno.

La iniciativa propone incorporar un nuevo párrafo al artículo 35 constitucional, donde se establece: “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia.”

Con esta adición, quien ocupe la Presidencia tendría reconocido constitucionalmente el derecho a hacer campaña activa por su continuidad, algo que la legislación actual no prevé de forma explícita. La iniciativa aclara que los detalles y límites de esa difusión quedarán sujetos a lo que disponga la ley secundaria.

La iniciativa también amplía el periodo durante el cual la ciudadanía puede solicitar el proceso . El texto constitucional vigente permite hacerlo únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo presidencial.

La reforma propone abrir esa posibilidad desde el fin del segundo año, dando así una ventana más amplia a la ciudadanía.

También plantea recortar el presupuesto del Senado 15 por ciento de forma escalonada y poner tope salarial a consejeros y magistrados electorales.

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cehr