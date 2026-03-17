Revisan México y EU estrategia anticrimen

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de alto nivel con Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la coordinación bilateral frente al narcotráfico y el tráfico ilegal de armas.

A través de redes sociales, el funcionario mexicano informó que el encuentro, que tuvo lugar en Washington D.C., formó parte de las acciones de cooperación entre ambos gobiernos para enfrentar los principales desafíos de seguridad en la región. La reunión abordó estrategias conjuntas para desarticular organizaciones criminales y reducir los niveles de violencia asociados al crimen organizado.

El Dato: El viernes, Donald Trump insistió en que la Presidenta Claudia Sheinbaum debería aceptar su ofrecimiento de “acabar con los cárteles, porque controlan México”.

“En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el director de @DEAHQ, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes”, escribió en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: El 19 de marzo Sheinbaum anuncia visita del presidente de Alemania

Durante el diálogo, ambas autoridades analizaron el impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, fenómeno que autoridades mexicanas consideran uno de los principales factores que fortalecen el poder de fuego de los cárteles. El intercambio de inteligencia y la coordinación operativa figuraron entre los puntos centrales del encuentro.

Cifras oficiales del Gobierno mexicano indican que alrededor del 80 por ciento de las armas aseguradas en operativos provienen de EU, situación que mantiene presión sobre la agenda bilateral en materia de seguridad. Este flujo ilegal alimenta la capacidad armada de grupos criminales que operan en distintas regiones del país.

García Harfuch señaló en un mensaje público que el trabajo conjunto responde a la estrategia del Gobierno federal para ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad.

“Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, escribió el secretario al referirse al objetivo central del encuentro con la agencia antidrogas estadounidense.

Esta reunión también incluyó el análisis de acciones para reducir la violencia mediante detenciones relevantes de integrantes de organizaciones criminales. Autoridades de ambos países destacaron que la colaboración entre agencias ha permitido identificar redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera.

La DEA destacó que este acercamiento refuerza la cooperación bilateral para construir comunidades más seguras en México y Estados Unidos, además de debilitar las estructuras financieras y logísticas del crimen organizado. En sus redes sociales, la agencia subrayó que “la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico” constituye uno de los ejes centrales del trabajo coordinado entre ambas instituciones.

“El administrador de la #DEA Cole, durante una visita con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de #Mexico, discute la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”, refirió.

Embajador destaca cooperación histórica

Por Elizabeth Hernández

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó el respaldo político que impulsa la cooperación bilateral en materia de seguridad. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el diplomático señaló que el trabajo coordinado entre ambos gobiernos responde a las prioridades compartidas de sus mandatarios.

“La cooperación histórica entre nuestros dos países, impulsada por @POTUS

@realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein, continúa dando resultados concretos. A medida que nuestra coordinación y colaboración se fortalecen, seguiremos desarticulando las redes que trafican drogas y armas, fortaleciendo la seguridad de nuestras naciones y salvando vidas”, destacó.

Más tarde, el embajador Johnson reposteó un mensaje en español del Departamento de Estado, en el que destaca que desde que Donald Trump asumió el cargo, ha enfrentado la amenaza de los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales extranjeras, y que al designarlas como organizaciones terroristas (entre ellas cinco organizaciones delictivas mexicanas), el Departamento de Estado “ha puesto en marcha poderosas herramientas para ayudar a nuestros socios a eliminar las redes terroristas que amenazan nuestro país, al tiempo que aporta estabilidad a la región y protege a los ciudadanos respetuosos con la ley en todo nuestro hemisferio”.