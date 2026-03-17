Se enreda el ‘Plan B’: PT amenaza con bajarse ante tema de revocación de mandato

El llamado “Plan B” de la reforma electoral volvió a tropezar, y de nuevo con sus propios aliados. Y es que, según fuentes del Congreso, las negociaciones “ya tronaron”, principalmente por el tema de la fecha para la revocación de mandato.

El descontento no tardó en hacerse público. El diputado petista Benjamín Robles Montoya soltó sin rodeos que “el PT no puede caminar con el Plan B de la reforma electoral”, dejando en el aire si el oficialismo logrará mantener unido a su bloque legislativo.

El punto que encendió las alarmas es la propuesta de adelantar la consulta de revocación para que coincida con las elecciones intermedias de 2027, lo que —según legisladores del PT y del PVEM— podría darle una ventaja política a Morena al colocar en la boleta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El diputado del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, afirmó que su bancada respalda los ajustes propuestos para reducir privilegios en congresos estatales y ayuntamientos, pero advirtió que su partido no acompañará medidas que representen retrocesos en la vida democrática del país, como incluir temas electorales en consultas populares o realizar la revocación de mandato el mismo día de la elección federal.

El legislador explicó que el PT ve con buenos ojos que el ejercicio de revocación de mandato pueda adelantarse al tercer año de gobierno, siempre y cuando no coincida con los comicios federales, ya que hacerlo en la misma fecha generaría condiciones de inequidad electoral.

“Vemos bien que se pueda incorporar este ejercicio para el tercer año, siempre y cuando no sea el día de la elección, para que no haya inequidad”, sostuvo.

En contraste, Robles manifestó el respaldo de su partido a las propuestas que buscan reducir gastos y privilegios en los poderes locales. Señaló que en varios estados los congresos y ayuntamientos han crecido de forma excesiva y con beneficios desproporcionados.

“En algunas ocasiones se ha dicho: ‘prefiero ser diputado local que federal’, y es que en muchas entidades los congresos contienen privilegios y también los ayuntamientos, donde algunos regidores ganan incluso más que la presidenta”, afirmó.

Durante las negociaciones legislativas, el PT también insistió en mantener la representación proporcional en los ayuntamientos para preservar el pluralismo político. Robles recordó que el sistema de partidos plural ha sido una conquista que se consolidó desde la reforma política de 1977.

“Necesitamos fortalecer el sistema plural de partidos que tanto trabajo nos costó. El partido hegemónico ya lo padecimos y no queremos regresar a ese modelo”, dijo.

El legislador subrayó que, aunque el PT forma parte del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, también tiene derecho a expresar diferencias cuando lo considere necesario.

“Somos fundadores de la cuarta transformación, no somos invitados de última hora y tenemos derecho a la disidencia”, afirmó.

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MSL