Una de cada 10 mujeres sufre endometriosis y lo desconoce

En México, una de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece endometriosis en algún momento de su vida, aunque la mayoría desconoce que tiene esta enfermedad, advirtieron especialistas del sector salud.

De acuerdo con el coordinador de Cirugía Pélvica Avanzada del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), Oliver Paul Cruz Orozco, la endometriosis se caracteriza por el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, lo que puede generar complicaciones severas si no se atiende a tiempo.

El Dato: Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, como una manera de informar a la población y promover el diagnóstico oportuno.

El especialista explicó que el padecimiento puede extenderse a otras zonas del cuerpo, incluso a órganos distantes de la pelvis como pulmones o cerebro, y está asociado a problemas de fertilidad y dolor crónico.

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“Tenemos pacientes que han pasado por cuatro o seis cirugías y llevan hasta 25 años con dolor sin que el problema se resuelva”, señaló.

Según especialistas, hasta el 80 por ciento de las mujeres con endometriosis presenta dolor pélvico crónico, especialmente durante la menstruación o al mantener relaciones sexuales, mientras que alrededor de la mitad enfrenta problemas de infertilidad.

La ginecóloga Aidé Salazar Soto advirtió que en México las mujeres pueden tardar hasta nueve años en obtener un diagnóstico certero, lo que afecta su calidad de vida y retrasa el acceso a tratamientos adecuados.

La médica destacó que es necesario impulsar políticas públicas que reduzcan el tiempo de diagnóstico, capaciten al personal médico y garanticen tratamientos efectivos, ya que muchas pacientes viven durante años con dolor crónico y enfrentan la normalización de sus síntomas.

A nivel mundial, la endometriosis afecta a cerca de 190 millones de mujeres, y es considerada una de las principales causas de infertilidad.

Los especialistas señalaron que en México no existen estadísticas claras sobre la enfermedad, lo que complica su atención y dimensionamiento en el sistema de salud.

El padecimiento suele aparecer desde la primera menstruación y puede avanzar gradualmente si no se detecta a tiempo, ya que el tejido endometrial puede implantarse en órganos como las trompas de falopio, los ovarios, el peritoneo, los intestinos o el recto.

En los últimos días, el tema cobró relevancia en redes sociales tras el testimonio de la usuaria Melissa Gaona, quien relató su experiencia viviendo con dolor crónico durante años derivado de un caso severo de endometriosis.

Especialistas señalan que este tipo de testimonios reflejan la necesidad de colocar la endometriosis como una prioridad en la agenda de salud pública, así como avanzar en políticas laborales y sociales que reconozcan el impacto del dolor menstrual severo.

En México, entidades como Colima, Hidalgo y Nuevo León ya han aprobado permisos de ausencia laboral para trabajadoras del sector público que presenten dolor menstrual incapacitante.

Especialistas coincidieron en que la detección oportuna y el tratamiento multidisciplinario son clave para mejorar la calidad de vida de millones de mujeres que viven con esta enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva en el mundo padecen esta enfermedad, lo que equivale a cerca de 190 millones de personas.

Para algunas mujeres, señala, la menstruación puede ser paralizante e incompatible con la realización de las tareas cotidianas o con su jornada laboral por la dismenorrea, que es un término médico que describe los dolores menstruales intensos.

De acuerdo con los expertos, existen dos tipos de dismenorrea: la primaria y la secundaria. La primera afecta a mujeres jóvenes de entre 13 y 20 años y no está asociada con problemas de salud subyacentes. El dolor suele ser cólico (como calambres) y comienza poco antes o al inicio de la menstruación.

En tanto, la segunda se presenta en mujeres mayores de 30 años y a menudo está relacionada con afecciones ginecológicas, como la endometriosis, los fibromas uterinos o la adenomiosis. Este tipo de dolor puede persistir más allá de la menstruación y suele ser más intenso.

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