CNTE advierte protestas durante el Mundial 2026 si no se responde a sus demandas

Al iniciar con el paro de 72 horas y la marcha rumbo al Zócalo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que realizará movilizaciones durante el mundial 2026 que este año recibirá México, si no ve respuestas satisfactorias a sus exigencias.

Acompañada de paros y marchas en otros estados del país, el magisterio disidente realizó su concentración principal en la capital mexicana, desde el Ángel de la Independencia, desde donde sus dirigentes exigieron al gobierno reinstalar las mesas de trabajo para dar respuesta a sus demandas

Las demandas centrales de las y los docentes son la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la ley de la USSICAM, que es la que rige su trayecto profesional.

Otros puntos demandados fueron la mejora salarial y que sean atendidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusaron de no cumplir con reformar la ley del ISSSTE.

Aspecto del Zócalo capitalino este 18 de marzo ı Foto: Yulia Bonilla

“Dejar bien claro que si no hay una reinstalación del diálogo con la Presidenta, no nos vamos a detener. Seguiremos en la organización de todos los contingentes y preparando la huelga nacional en el marco del mundial”, advirtió Jenny Pérez, dirigente de la Sección 22 en Oaxaca.

Alrededor de las 12:40 horas, el contingente que avanzó desde Paseo de la Reforma llegó al Zócalo de la Ciudad de México, en donde ya esperaban algunas casas de campaña que fueron colocadas más temprano.

Con esto se marcó el inicio de un plantón de 72 horas, en el que solicitaron además cumplir con el libre derecho a manifestarse y reintegrar los descuentos que se les aplican a los maestros que se unen a las movilizaciones.

▶ #Vídeo | Confrontación entre maestros miembros de la CNTE y elementos de Tránsito de la Ciudad de México, ya que los primeros intentaban ingresar su camión con sonido para realizar su mitin en el Zócalo capitalino.

📹: @alexdavidaqui pic.twitter.com/Jdy4OXvsYC — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 18, 2026

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LMCT