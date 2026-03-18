CNTE inicia plantón en el Zócalo; autoridades blindan Palacio Nacional | VIDEO

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a la Plaza de la Constitución para iniciar un plantón, previo a las movilizaciones que anunció en la semana para la Ciudad de México.

Ante la presencia de los maestros disidentes, las autoridades blindaron el Palacio Nacional.

Integrantes de la Coordinadora provenientes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca arribaron desde esta mañana a la Plaza de la Constitución en diversos autobuses.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizará movilizaciones durante tres días con afectaciones viales y suspensión de clases en varios estados del país.

Este miércoles, como parte de sus primeras acciones, la CNTE marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 9:00 horas, por lo que se prevén cierres en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo durante gran parte del día.

Anoche, elementos de la Policía capitalina comenzaron a blindar Palacio Nacional.

Los oficiales aprovecharon el asueto para cercar el paso a los profesores de la CNTE que planean una nueva ofensiva para demandar al Gobierno federal la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007.