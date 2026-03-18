Diputados emitirán convocatoria para elegir tres consejeros del INE

La Cámara de Diputados someterá a consideración y aprobación este jueves la convocatoria para el proceso de selección de tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó el diputado Ricardo Monreal.

El registro de aspirantes se realizará del 23 al 25 de marzo, luego de que los consejeros electorales Dania Ravel, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Zavala Pérez concluirán su encargo el próximo 4 de abril.

Entre los requisitos para participar se establece que los aspirantes deberán tener más de 35 años al momento de la designación, contar con título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años, así como acreditar conocimientos y experiencia para el desempeño del cargo.

Asimismo, no deberán haber sido candidatos ni haber ocupado cargos de elección popular en los cuatro años previos a la designación.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/3hk8s4FFQM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 18, 2026

La Secretaría General de la Cámara de Diputados deberá entregar a más tardar el 27 de marzo al CTE los folios y la documentación correspondiente de las personas registradas.

Posteriormente, el examen de conocimientos se aplicará el 7 de abril a partir de las 10:00 horas en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

El 17 de abril como fecha límite, el Comité Técnico de Evaluación publicará un listado con los aspirantes mejor evaluados y, tres días después, presentará tres listas de cinco personas por cada vacante, bajo el principio de paridad de género.

Las personas que resulten electas ocuparán el cargo de consejeros electorales por un periodo de nueve años, que concluirá el 3 de abril de 2035.

Finalmente, a más tardar el 22 de abril de 2026, una vez realizada la votación correspondiente en la Jucopo, este órgano notificará a la Mesa Directiva el acuerdo para que el pleno de la Cámara de Diputados lleve a cabo la votación definitiva.

Sesión del pleno del Consejo General del INE, en imagen de archivo ı Foto: Especial

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LMCT