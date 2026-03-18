Movimiento Ciudadano presenta nuevo consejo consultivo ‘PENSANDO EN MÉXICO’

Salomón Chertorivski, presidente del Nuevo Consejo Consultivo “PENSANDO EN MÉXICO” (PEM), en compañía del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, presentaron a las y los integrantes de este Órgano de consulta de Movimiento Ciudadano.

Mujeres y hombres con perfiles muy diversos que representan la pluralidad de ideas y de opiniones que busca este cuerpo colegiado, provenientes de distintos ámbitos como la academia, el sector empresarial, la cultura y la sociedad civil, éste será un espacio que tenga como principal encomienda la construcción colectiva de ideas, donde la discución sea posible y donde la política vuelva a dialogar con el conocimiento y fomente la construcción de propuestas frente a los desafíos del país.

En el uso de la palabra, el Coordinador Nacional, Jorge Álvarez Maynez, destacó que, lo más valioso de este ejercicio deliberativo será la conversación cotidiana que podamos encontrar con ustedes (el consejo). La confianza que seamos capaces de construir para que esa conversación se traduzca en nuevas realidades y precisamente como decía Salomón, la capacidad para construir un futuro común. Movimiento ciudadano también en eso es anticlimático. Seremos y hemos sido la fuerza política que más hable del futuro.

Asimismo, indicó que el Consejo Consultivo, Pensando en México está pensado para analizar las decisiones del gobierno, las iniciativas, las políticas públicas, las discusiones legislativas. Nosotros creemos que este país es un país que tiene futuro, y que ese futuro es consecuencia de las decisiones colectivas que tomaremos en los próximos meses, concluyó.

Po su parte, el presidente de PENSANDO EN MÉXICO, Salomón Chertorivski, señaló que si bien México enfrenta desafíos enormes, se dijo optimista porque existen ejemplos de que avanzar hacia mayores niveles de bienestar si es posible, como lo han logrado en Nuevo León y Jalisco.

Afirmó que sueña con un país donde la libertad individual encuentre el equilibrio con el interés general. Un país donde los jóvenes puedan imaginar su futuro aquí, en México, cerró su intervención convocando a las y los nuevos Consejeros a imaginar y luchar por un México distinto al que conocemos, un México libre, justo y más próspero.

El Coordinador Nacional, Jorge Álvarez Maynez, tomo la protesta al presidente y consejeros y consejeras de PENSANDO EN MÉXICO y los convocó a honrar sus propias trayectorias en sus ámbitos y ver un un México Nuevo.

A la instalación del Nuevo Consejo Ciudadano PENSANDO EN MÉXICO, asistieron Dante Delgado Ranuaro, los Gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García Sepúlveda y Pablo Lemus Navarro, así como del coordinador en el Senado de la República, Clemente Castañeda y de la coordinadora en los diputados en el Congreso, Ivonne Ortega, además de legisladores y legisladoras federales y locales.

MC ı Foto: Especial.

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FGR