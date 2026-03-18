‘¡Petroleros, Presidenta!’: Sheinbaum recibe muestras de apoyo en evento en Veracruz | VIDEO

“¡Petroleros, Presidenta; petroleros, Presidenta!”, así recibieron trabajadores del sector a la Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, en el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

El evento se realiza en Pueblo Viejo, Veracruz.

“Muchas gracias. Saludo con mucho gusto, con cariño, con admiración, con reconocimiento a todos los trabajadores petroleros.

“Qué viva Pemex y qué vivan los trabajadores petroleros de México", respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum tras escuchar las porras de apoyo.

A este evento, acompaña a la Presidenta Claudia Sheinbaum, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y funcionarios de su gabinete energético.

⛽Trabajadores petroleros reciben con porras a la Presidenta Claudia Sheinbaum en el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera en Pueblo Viejo, Veracruz. Acompañada de Cuauhtémoc Cárdenas y su gabinete, la mandataria celebró junto al sector energético. 🇲🇽… pic.twitter.com/PesXdA3uke — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 18, 2026

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FGR