PRI anuncia a ‘Defensores de México’, quienes se perfilan como ‘cartas’ para elecciones en 2027

Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció este miércoles a los “Defensores de México”, perfiles que operarán desde este mes en los estados con elecciones en 2027, entre ellas donde se designarán a nuevos gobernadores.

En su mensaje, el priista dijo que “las y los priistas somos los defensores de México, lo hemos sido en las buenas y en las malas (...) lo seguiremos siendo ahora que el país enfrenta al enemigo con un gobierno cínico y corrupto e incapaz como Morena”.

En conferencia de prensa, “Alito” Moreno dijo que el Partido Revolucionario Institucional está listo para hacer frente a Morena, partido al que acusó de querer imponer un régimen autoritario dominado por una sola fuerza política.

Por ello, indicó que buscarán la apertura del partido: “Abriremos la selección de candidaturas ciudadanas, a ciudadanos, a simpatizantes, a militantes, pero sobre todo a la sociedad civil a todos (...) que quieren ser defensores para generar las condiciones de competitividad ”.

Los “Defensores de México”

Adrián de la Garza, en Nuevo León

Manuel Añorve y Alejandro Bravo, en Guerrero

Christian Castro Bello y Pablo Angulo, en Campeche

Alejandro Domínguez y Antonio Meléndez, en Chihuahua

Nelly Moreno, Enrique Rojas у Esther Rodríguez, en Colima

Memo Valencia y Adriana Hernández, en Michoacán

Mauro Cota, Enrique Díaz y Paola Vargas, en Nayarit

Mario Calzada, Adriana Meza y Abigail Arredondo, en Querétaro

Amalia Castilla, Leslie Hendrix y Filiberto Martínez, en Quintana Roo

Enrique Galindo, Sara Rocha y Frinné Azuara, en San Luis Potosí

Paloma Sánchez y Mario Zamora, en Sinaloa

Guadalupe Soto y Víctor Hugo Celaya, en Sonora

Anabel Ávalos y Enrique Padilla, en Tlaxcala

Carlos Peña, Fuensanta Guerrero y Arturo Nahle, en Zacatecas

¡Los priistas somos los defensores de México! Lo hemos sido en los momentos más complejos y lo somos ahora que el país necesita carácter, experiencia y determinación.



Defender a México es defender su libertad, su democracia y el derecho de nuestra gente a vivir en paz, con… pic.twitter.com/xbeEI76oAp — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 18, 2026

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FGR