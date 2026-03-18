PRI anuncia a ‘Defensores de México’, quienes se perfilan como ‘cartas’ para elecciones en 2027

Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció este miércoles a los “Defensores de México”, perfiles que operarán desde este mes en los estados con elecciones en 2027, entre ellas donde se designarán a nuevos gobernadores.
En su mensaje, el priista dijo que “las y los priistas somos los defensores de México, lo hemos sido en las buenas y en las malas (...) lo seguiremos siendo ahora que el país enfrenta al enemigo con un gobierno cínico y corrupto e incapaz como Morena”.
En conferencia de prensa, “Alito” Moreno dijo que el Partido Revolucionario Institucional está listo para hacer frente a Morena, partido al que acusó de querer imponer un régimen autoritario dominado por una sola fuerza política.
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Por ello, indicó que buscarán la apertura del partido: “Abriremos la selección de candidaturas ciudadanas, a ciudadanos, a simpatizantes, a militantes, pero sobre todo a la sociedad civil a todos (...) que quieren ser defensores para generar las condiciones de competitividad ”.
Los “Defensores de México”
- Adrián de la Garza, en Nuevo León
- Manuel Añorve y Alejandro Bravo, en Guerrero
- Christian Castro Bello y Pablo Angulo, en Campeche
- Alejandro Domínguez y Antonio Meléndez, en Chihuahua
- Nelly Moreno, Enrique Rojas у Esther Rodríguez, en Colima
- Memo Valencia y Adriana Hernández, en Michoacán
- Mauro Cota, Enrique Díaz y Paola Vargas, en Nayarit
- Mario Calzada, Adriana Meza y Abigail Arredondo, en Querétaro
- Amalia Castilla, Leslie Hendrix y Filiberto Martínez, en Quintana Roo
- Enrique Galindo, Sara Rocha y Frinné Azuara, en San Luis Potosí
- Paloma Sánchez y Mario Zamora, en Sinaloa
- Guadalupe Soto y Víctor Hugo Celaya, en Sonora
- Anabel Ávalos y Enrique Padilla, en Tlaxcala
- Carlos Peña, Fuensanta Guerrero y Arturo Nahle, en Zacatecas
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FGR