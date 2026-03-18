‘Se atienden demandas factibles’, dice Claudia Sheinbaum a CNTE

Ante la protesta y plantón que nuevamente realiza este miércoles la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antepuso que sólo se atienden demandas factibles e hizo un llamado a que la movilización sea pacífica.

Este 18 de marzo, el magisterio disidente inició un paro de 72 horas a nivel nacional y se organizó para realizar marchas en los estados, pero con una concentración en la capital del país donde instaló un plantón en el Zócalo, frente a Palacio Nacional.

Al respecto, la mandataria federal sostuvo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación han mantenido acercamientos con las y los maestros, así como gobernadores.

“Son reuniones tripartitas donde participa la SEP, las secretarías de Educación de los estados, con el gobernador o gobernadora y la Secretaría de Gobernación. Entonces hay reuniones. Entonces se atienden las demandas factibles de atender”, dijo.

▶ #Vídeo | La marcha de la CNTE ya se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México

📹: @yul_bonilla pic.twitter.com/SaPBr0pY7h — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 18, 2026

CNTE advierte protestas durante el Mundial

Al iniciar con el paro de 72 horas y la marcha rumbo al Zócalo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que realizará movilizaciones durante el mundial 2026 que este año recibirá México, si no ve respuestas satisfactorias a sus exigencias.

Las demandas centrales de las y los docentes son la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la ley de la USSICAM, que es la que rige su trayecto profesional.

Otros puntos demandados fueron la mejora salarial y que sean atendidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusaron de no cumplir con reformar la ley del ISSSTE.

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LMCT