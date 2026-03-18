Senado impulsa promoción de balones artesanales de Chichihualco rumbo al Mundial 2026

Productores y artesanos indígenas de Chichihualco, Guerrero, llevaron al Senado de la República una muestra de los tradicionales balones cosidos a mano que desde hace décadas se fabrican en esa comunidad de la sierra guerrerense. La exposición, titulada “Artesanía y pasión futbolera, el balón de Chichihualco es tradición”, tuvo como objetivo visibilizar la calidad de estas esféricas y abrir oportunidades de promoción y venta rumbo al Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa fue impulsada por la senadora Beatriz Mojica Morga, quien convocó a los artesanos a presentar su trabajo ante legisladores y diversos actores vinculados al deporte y la economía. Durante el encuentro, la legisladora destacó que los balones de Chichihualco representan una tradición productiva y cultural que durante generaciones ha dado sustento a numerosas familias del municipio de Leonardo Bravo, por lo que llamó a fortalecer su difusión y respaldo institucional.

Los productores explicaron que la fabricación artesanal de balones en la región comenzó en 1966 y se realiza completamente a mano, desde el corte del material hasta el cosido de los paneles. Las esféricas cuentan con cámara interior reemplazable y cumplen con las medidas reglamentarias utilizadas en el futbol profesional. Durante años, incluso, estos balones llegaron a emplearse en competencias del futbol mexicano.

Sin embargo, los artesanos señalaron que la actividad enfrenta una fuerte crisis debido a la competencia de productos importados y de las grandes marcas comerciales, lo que ha reducido drásticamente el número de talleres familiares. De acuerdo con los propios productores, en Chichihualco llegaron a existir más de 60 talleres, mientras que actualmente apenas sobreviven alrededor de 15, situación que pone en riesgo una actividad que durante décadas ha sido el sustento económico de la comunidad.

Ante este panorama, la senadora Beatriz Mojica Morga se comprometió a impulsar gestiones para que dependencias federales, organismos deportivos y actores vinculados al futbol abran espacios de promoción para los balones artesanales guerrerenses. La propuesta contempla buscar vínculos con instancias como la Federación Mexicana de Futbol y con dependencias del Gobierno federal para que el Mundial 2026 se convierta en una plataforma que permita mostrar este producto a aficionados nacionales y extranjeros.

Durante la exposición en el Senado, los artesanos también plantearon que los balones elaborados en Guerrero puedan incorporarse a torneos locales y actividades deportivas en distintas regiones del país, lo que generaría una cadena de consumo que ayude a revitalizar la producción artesanal.

Representantes del futbol mexicano que asistieron al encuentro reconocieron la alta calidad de los balones elaborados en Chichihualco y señalaron que se trata de un producto competitivo, aunque recordaron que la designación de balones oficiales en torneos profesionales depende de procesos comerciales y acuerdos internacionales complejos.

Al concluir la sesión, los productores fueron recibidos en el pleno del Senado, donde entregaron algunos de sus balones a legisladores como símbolo de una tradición que buscan preservar. Con el impulso de la senadora Beatriz Mojica Morga, los artesanos de Chichihualco esperan que el Mundial de Futbol 2026 se convierta en una oportunidad para rescatar una actividad histórica de Guerrero y proyectar su trabajo artesanal ante el mundo.

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FGR