Senado prevé ajustar redacción del Plan B sobre promoción del voto en revocación y paridad de género

Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado, sesionarán el próximo lunes y prevén que sea ajustada la redacción de la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B”, en lo referente a la promoción del voto por parte del Ejecutivo Federal durante el proceso previo a la consulta de revocación o ratificación de mandato.

El senador Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que la iniciativa contiene de manera explícita el concepto de “promoción del voto”, una redacción que podría interpretarse como una puerta abierta para que la mandataria haga campaña a su favor durante ese proceso. Ante ello, el legislador anticipó que el dictamen será modificado.

Presidenta no puede convocar al voto en revocación de mandato

“No se puede convocar a que ella llame al voto”, afirmó el senador, y trazó una línea entre lo que sí estaría permitido y lo que no: “La idea es que pueda hablar del proceso y no convocar a un voto por parte de la población. Eso debe quedar muy claro.”

Consultado sobre si el dictamen se ajustaría, Cantón Zetina fue directo: “Vamos a verlo cómo viene y cómo debemos de hacerlo de la mejor manera posible, que se preserve ese espíritu, que es lo que queremos, que se profundice la democracia.”

El legislador subrayó que la intención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “profundamente democrática” y que su alto nivel de popularidad hace innecesario cualquier llamado explícito al voto.

Sin embargo, admitió que la redacción actual de la iniciativa requiere mayor precisión para evitar interpretaciones que contradigan ese espíritu.

Senado corregirá omisión de paridad de género en “Plan B”

En la sesión del próximo lunes también se corregir otra falla detectada en el texto: la omisión de la paridad de género en la reforma al artículo 115 constitucional.

Cantón Zetina calificó el descuido como una “omisión burocrática” sin intención política, aunque reconoció que es inaceptable en un gobierno que ha hecho de la igualdad sustantiva una de sus banderas.

“Por una omisión burocrática, pero sin ninguna intención política, se omite lo que es la paridad de género , cuando este gobierno, esta Presidenta ha sido verdaderamente tenaz en esa lucha”, declaró el senador, quien informó que el propio Ejecutivo Federal envió un documento a las comisiones solicitando que procedan a la corrección.

“ Vamos a corregirlo y no le demos importancia que no la tiene ”, concluyó Cantón Zetina.

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cehr