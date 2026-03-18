Ven golpe a democracia con maxielección del 27

Elección judicial en Toluca, Estado de México, el 1 de junio de 2025.

Especialistas alertaron que la coincidencia de elecciones judiciales, intermedias y la revocación de mandato en el proceso electoral del 2027 saturará a las autoridades electorales y confundirá a los ciudadanos.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, y Jorge Aljovín, analista político, coincidieron en que la saturación comicial representa un riesgo serio para la calidad democrática del país.

Ese año se empalmarán las elecciones intermedias, en donde se renovarán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 680 presidentes municipales y mil 088 diputados locales, a las que se sumarán 881 jueces y magistrados federales, así como mil 800 juzgadores locales.

A ello habría que sumar la consulta de revocación o refrendo del mandato presidencial, tres procesos con lógicas completamente distintas que, de llevarse a cabo el domingo 6 de junio de 2027, tendrían que operar de forma simultánea.

El Dato: El domingo, Morena, PT y PVEM anunciaron su “total respaldo” al plan B de la Presidenta Sheinbaum, el cual fue acordado en la Segob tras semanas de negociaciones.

“Obviamente va a existir una saturación si la revocación del mandato se empata con las elecciones intermedias”, señaló Jorge Aljovín. Advirtió que esa coincidencia “podría generar confusión en las elecciones” y complicar la capacidad operativa de autoridades electorales.

Arturo Espinosa apuntó en el mismo sentido y recordó que la elección judicial de 2025 resultó complicada para la ciudadanía, y calificó la situación de “despropósito” que pondrá en aprietos a la autoridad electoral y complicará para el ciudadano el ejercicio del voto.

Pese a las advertencias, el analista político apuntó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no lee la triple coincidencia como un problema, sino como una oportunidad.

“Desde su perspectiva, es impactar el interés político con el interés popular”, buscando exponer su figura ante la ciudadanía, refrendar su mandato y arrastrar esa popularidad para que la Cuarta Transformación conquiste nuevamente la mayoría calificada en el Congreso.

Espinosa coincidió en que la revocación de mandato no se usa como un ejercicio auténticamente ciudadano, sino con fines políticos.

Advirtió, además, que la Presidenta estará metida de lleno en las campañas electorales a través de ese mecanismo, lo que plantea una pregunta sin respuesta clara: “¿Cómo vamos a cuidar la neutralidad en el uso de los recursos para que no se usen con fines electorales?”, cuestionó.

A la saturación de procesos se suma la reducción de las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados, secretarios y titulares de áreas ejecutivas de organismos electorales, mientras la carga de trabajo será mayor, advirtió Espinosa.

“Si empiezas a acotar mucho las remuneraciones de quienes trabajan en los órganos electorales, pero la carga de trabajo será incluso mayor, la exhaustividad de las jornadas laborales se incrementa y se perderá calidad del personal. Esto sería delicado”, alertó.

Aljovín apuntó a una omisión: la medida de topes salariales excluye a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, dijo, y llamó a extender la austeridad a ese órgano para no generar la imagen de que sus integrantes son los intocables del sistema electoral.

PAN critica el plan B; alerta por infiltración del crimen

› Por Claudia Arellano

DIPUTADOS FEDERALES del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron el denominado plan B electoral impulsado por el Gobierno federal, al considerar que el enfoque de la reforma está equivocado, pues prioriza el ahorro presupuestal en los congresos locales y ayuntamientos en lugar de fortalecer mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Luego de que se anunciara que la propuesta llegará este martes al Senado, el legislador panista Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum “se volvió a equivocar” en el diagnóstico sobre la situación electoral del país.

“Otra vez se equivocó, su diagnóstico es erróneo. La Presidenta cree que lo más importante es ahorrar dinero en los congresos locales y en los ayuntamientos. No, Presidenta, otra vez está usted equivocada”, declaró el legislador del PAN.

4 mil millones de pesos se estima que se ahorrarán con la reforma

Sánchez Rodríguez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que no haya recursos del crimen organizado en las campañas electorales, particularmente en los procesos vinculados con Morena.

“Hoy lo más importante es garantizar que no haya dinero del crimen organizado en las campañas de Morena. Ni en los congresos locales ni en los ayuntamientos; nada sale más caro que entregarle la paz, la seguridad y la actividad de los mexicanos al crimen organizado”, señaló.

El diputado también hizo referencia al asesinato del exedil Carlos Manzo, al afirmar que la ciudadanía exige justicia y castigo a los responsables.

“Después del asesinato de Carlos Manzo, lo que exige la gente no es un cabildo más barato, sino que metan a la cárcel a los políticos de Morena de quienes se sospecha son los autores intelectuales”, dijo.

Asimismo, consideró que antes de reducir el gasto en los cabildos se debe priorizar el combate a la delincuencia en entidades como Michoacán y Sinaloa.

“Antes de gastar menos en el cabildo, es sacar a los delincuentes de Michoacán y Uruapan. Lo mismo pasa en Sinaloa: la prioridad no es que cueste menos el Congreso local, es que no haya narcos ni en la Fiscalía ni en el gobierno de Rubén Rocha”, afirmó el diputado albiazul.