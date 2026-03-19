Cae aquí ligado al magnicidio en Ecuador

Elementos de la Marina y de la SSPC, en custodia de Juan Carlos “N“, ayer.

Autoridades mexicanas detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, alias Lobo Menor, señalado por agencias internacionales como un operador criminal vinculado con el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. El caso adquiere dimensión regional por la coordinación entre México, Ecuador y Colombia.

El rol de Lobo Menor era planificar y garantizar que el magnicidio contra el ex candidato, ocurrido en 2023 en Quito, se ejecutara sin filtraciones.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la captura derivó de trabajos de inteligencia y cooperación internacional. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

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El Dato: El asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023 en Quito. La Fiscalía identificó a 7 presuntos responsables.

Con base en los reportes oficiales, el detenido figura como líder de Los Lobos, organización criminal con presencia en Ecuador. Además, cuenta con ficha roja de la Interpol y enfrenta señalamientos por narcotráfico, extorsión y homicidio.

En sus redes sociales, García Harfuch destacó el apoyo internacional y agradeció a la Policía de Colombia por su “colaboración para ubicar a este objetivo prioritario, identificado por autoridades sudamericanas como un operador clave vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador”.

En paralelo, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aportó detalles clave. Identificó al detenido como Ángel Esteban Aguilar Morales y afirmó que “consiguió papeles falsos con identidad colombiana y pretendía huir a México”. También señaló que la captura ocurrió tras “dos meses de investigación y seguimiento” en coordinación con Colombia, inteligencia ecuatoriana y autoridades de seguridad mexicanas.

Frente a estos hechos, el ministro ecuatoriano precisó que el arresto se concretó el 17 de marzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y adelantó que el detenido “será retornado al país vía Colombia para que se judicialice su caso”. En su mensaje lanzó una advertencia directa: “Escóndanse donde se escondan, los encontraremos y atraparemos. Lobo Menor: el encuentro te espera”.

Gran parte de la relevancia del caso se centra en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido durante la campaña presidencial de 2023. Autoridades de la región sostienen que el detenido formó parte de la red criminal detrás del ataque.

Hacia el ámbito colombiano, el presidente Gustavo Petro ofreció más información sobre el operativo mediante un mensaje público. El mandatario explicó que el despliegue coordinado entre Colombia, Ecuador y México recibió el nombre de Operación Jericó.

El mandatario indicó que el seguimiento comenzó en ciudades colombianas como Medellín e Itagüí, donde la Policía Nacional de Colombia rastreó los movimientos del sospechoso antes de que escapara hacia territorio mexicano.

Petro Urrego describió al detenido como “uno de los asesinos más grandes del mundo”, y añadió que el presunto criminal mantenía contactos con organizaciones mexicanas de narcotráfico y excombatientes colombianos.

La detención del Lobo Menor presentó una discordancia en la identidad del presunto criminal. Mientras México lo identificó como colombiano llamado Juan Carlos Montero Mestre, Ecuador y Colombia lo reconocen como Ángel Esteban Aguilar Morales, lo que apunta al uso de identidades falsas para intentar eludir a la justicia.