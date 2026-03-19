Celebra Claudia Sheinbaum compromiso de la banca de incrementar créditos al sector privado

En la inauguración de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el compromiso de la banca mexicana de incrementar los créditos al sector privado al 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030 para beneficio del país.

“¿Qué le pedimos a la banca? Porque aquí como bien dijo Emilio (Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México) pues hay que caminar juntos. Les pedimos que aumenten el crédito. La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más, y por eso la mejor noticia con la que nos podemos ir hoy es que van a aumentar el crédito del 38 por ciento del PIB al 45 por ciento del PIB. Nos vamos con una buena noticia que es el compromiso de la banca en México”, destacó desde Cancún, Quintana Roo.

Sheinbaum destaca aumento de crédito y anuncia inversión por 5.6 billones ı Foto: Cortesía

Asimismo, resaltó el anuncio de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, de la simplificación del sistema CoDi, con lo que las mexicanas y mexicanos podrán utilizarlo a través de sus celulares con cero comisiones.

Puntualizó que se mantiene positiva ante el inicio de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por los resultados de los últimos años: la disminución histórica de la pobreza con 13.5 millones de mexicanos que salieron de esta condición; la fortaleza del peso gracias al sistema financiero sano y en actividad constante; el control de la inflación; el precio sostenido de 24 pesos en la gasolina; la solidez del mercado interno; el incremento en el salario mínimo de 154 por ciento en términos reales entre 2018 y 2026.

Así como por los Programas para el Bienestar y la reducción del 44 por ciento en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a febrero de 2026, gracias a la consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Somos positivos y creo que hay que ser positivos; si trabajamos juntos, siempre vamos a salir adelante. Como lo he dicho en otras ocasiones, habrá temas en los que no estamos de acuerdo, no importa; somos un país democrático y qué bueno que haya temas en los que no estamos de acuerdo, pero lo importante es en los que sí estamos de acuerdo y en eso podemos trabajar mucho juntos”, enfatizó.

Informó que se envió al Congreso de la Unión la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos para sectores estratégicos:

En energía, para que en 2030 se tengan 30 mil megawatts (mw) adicionales de generación eléctrica, incrementar al 48 por ciento las fuentes renovables de energía, y crecer en gas natural, al reducir de 75 al 50 por ciento la dependencia del exterior de dicho energético.

En construcción de más caminos y carreteras a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como impulso a puertos, trenes, salud y agua. Además, se contemplan 15 proyectos estratégicos a través de Nacional Financiera (Nafin) para la innovación tecnológica a través de esquemas generados con académicos y científicos mexicanos.

Anunció que además se continuará con la digitalización del país, por ello, se incentivará el pago digital de gasolinas y casetas. Además de que un objetivo del Gobierno de México es homologar los trámites en las 32 entidades de la República para facilitar inversiones. También se dará impulso a las cadenas productivas e incentivos mediante los Polos del Bienestar.

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MSL