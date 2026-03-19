Domina el balón y gana el boleto 00001 de la Presidenta Sheinbaum para ver el partido inaugural del Mundial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invita a las jóvenes mexicanas de 16 a 25 años a ganar el Boleto 00001 para asistir a la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México y así representar a la Presidenta y a las y los mexicanos.

Para participar la dinámica es muy fácil: Enviar un video mostrando sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y subir el video a www.mundialsocial.gob.mx. La fecha límite para concursar es el viernes 10 de abril de 2026.

La ganadora será elegida por un comité Seleccionador conformado por expertas:

Katia Itzel García: Árbitra internacional y primera mujer en pitar un partido de la Liga MX Varonil en 20 años.

Charlyn Corral Ang: Futbolista profesional y única jugadora con cinco títulos de goleo en la Liga MX Femenil.

Gabriela Fernández de Lara: Periodista deportiva y primera mujer en narrar la Liga MX en televisión nacional.

Cartel oficial. ı Foto: Gobierno de México.

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FGR