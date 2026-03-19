Oposición acusa intento de promoverse en elecciones

Legisladores y líderes partidistas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron el ajuste que Morena propone en materia de revocación de mandato, al acusar al oficialismo de haber distorsionado esa figura, para convertirla en plataforma de campaña.

En conferencia en el Senado, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que la revocación de mandato ha sido distorsionada por el Gobierno federal “como su máxima figura de autopromoción”.

Acompañado de los coordinadores de los diputados, Elías Lixa, y de senadores, Ricardo Anaya, retó a que se haga la consulta en junio de 2027, y que también aplique a los gobernadores morenistas.

17 por ciento fue la cifra de participación en la consulta de revocación de 2022

Romero alertó sobre una contradicción que calificó de “burla” en la redacción del artículo 35 constitucional: “Mientras la iniciativa permite a la Presidenta hacer campaña y convocar al voto cuantas veces quiera, prohíbe a todas las demás voces pronunciarse al respecto. ¿Qué burla es ésta? ¿Creen que no leemos? ¿Por qué no modifican el 134 para dejar de ser farsantes y asumirlo abiertamente?”.

Aunque Ricardo Anaya respaldó el recorte presupuestal a la Cámara alta, junto con Romero anunciaron que su voto será en contra mientras la reforma no sancione el financiamiento del crimen organizado a los partidos políticos.

Por separado, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que la propuesta electoral impulsada por Morena busca permitir que el Ejecutivo intervenga en los comicios de 2027 mediante la figura de la revocación de mandato, en cuyo texto, los titulares del Poder Ejecutivo podrían participar activamente durante el proceso electoral si la revocación coincide con los comicios.

“Es textual lo que dice la reforma: ‘Podrán hacer campaña’. Esto es una regresión terrible, pero también significa el miedo que tiene Morena de perder las elecciones”, expresó.

Recordó que cuando se discutió la figura de revocación de mandato durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de los acuerdos legislativos fue que dicho mecanismo no coincidiera con elecciones constitucionales.

El diputado también criticó aspectos técnicos de la reforma, al señalar que contiene inconsistencias en la propuesta de reducción del número de regidores en los ayuntamientos, generando efectos contrarios en diversos municipios.

Pese a que el coordinador de senadores de MC, Clemente Castañeda, dejó abierta la puerta al diálogo, al reconocer puntos de coincidencia con algunas medidas incluidas en el texto, particularmente en austeridad y eliminación de privilegios, planteó reservas sobre uno de sus ejes centrales: “Este asunto de la revocación de mandato, que lo quieren convertir en ratificación de mandato, es algo que hay que revisar con muchísima puntualidad”.

La presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López, cuestionó la posible promoción del voto a favor de la persona sujeta a revocación, por lo que es necesario definir si el objetivo es permitir la promoción del voto o únicamente la posibilidad de argumentar o defender la gestión frente al proceso de revocación.

Oposición acusa intento de promoverse en elecciones ı Foto: Especial