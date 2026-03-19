Revocación anticipada no es para influir voto: Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la propuesta de adelantar la revocación de mandato al 2027 tenga la intención de promocionar o intervenir en las preferencias electorales de los comicios que se llevarán a cabo el próximo año, como lo han acusado críticos a su gobierno.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal dijo que la realización de este ejercicio no implicará una promoción a costa de los espacios en radio y televisión con fines electorales.

El dato: La mandataria aclaró que la figura de revocación de mandato es constitucional, pero será opcional para sus sucesores.

No obstante, subrayó que esto no implicaría una restricción o prohibición para hablar sobre la propia revocación.

“No es promoción, porque promoción se escucha como si te anuncias en televisión, en radio… En esa ocasión se permitía que asociaciones civiles promovieran. En este caso puede ser igual. El tema nada más es que puedas hablar de ello, que no te prohíban hablar sobre el tema de la revocación. Eso es todo lo que se está proponiendo ahí”, aclaró.

Sheinbaum señaló que la reglamentación al respecto habrá de ser determinada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre la “inquietud” expresada por el PT respecto a que esto hará que el hablar de las obras del Gobierno intervenga en la decisión de la población, mencionó que, de cualquier forma, hay una veda que no permite exponer estos temas.

Resaltó que la revocación de mandato permite a la población elegir si quiere que continúe el Gobierno o no, lo cual antes no era posible: “Nosotros creemos que el pueblo pone y el pueblo quita. Nosotros, nuestra convicción, es que el pueblo manda. Eso es nuestra convicción. Y trabajamos todos los días con esa convicción. Entonces, ponerte a revocación de mandato, es decir que el pueblo decida si quieres continuar o no. Ojalá esto hubiera habido antes con otros presidentes. Y, entonces, el pueblo probablemente hubiera tomado decisiones”.

Respecto a los comentarios hechos por opositores a su gobierno con los que infieren que las decisiones que ha tomado obedecen a instrucciones ajenas, como del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que estas afirmaciones sólo buscan provocar que ella se desmarque de su antecesor, lo cual, reiteró, no ocurrirá.

“Es esta idea de que López Obrador sigue gobernando, porque así hay que decirlo, eso es lo que implica; como si me hablara todos los días por teléfono desde Palenque para decirme qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, lo primero, tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador. De que yo diga: no, no, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior… Pero eso no es cierto, porque somos parte de un proyecto… Nada más que el pueblo es muy listo y sabe que es un proyecto de transformación. Claro, cada uno con su estilo, su forma de ser”, remarcó.

Consideró que el otro objetivo detrás de estas declaraciones fue machista, al referir que las mujeres no tienen libertad o capacidad para la toma de decisiones.

“Pero el otro objetivo, sí es muy machista —vamos a decirlo— de que las mujeres ‘no tenemos libre albedrío’, que las mujeres ‘dependemos de otros’, que ‘no podemos tomar nuestras propias decisiones’, que ‘necesariamente hay un hombre atrás de nosotras que nos está diciendo qué hacer’. También tiene esa concepción, pero están muy equivocados”, puntualizó.