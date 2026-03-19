Sheinbaum recibe oficialmente al Presidente de la República Federal de Alemania

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió oficialmente a su homólogo de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

El Presidente de la República Federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier llegó la tarde del miércoles a México para una visita oficial.

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier se dio en Cancún, Quintana Roo.

Este jueves, Frank-Walter Steinmeier y Claudia Sheinbaum tuvieron su encuentro oficial en el Museo Maya de Cancún.

Ambos políticos sostendrán reuniones bilaterales, que se realizarán con las respectivas comitivas.