Sheinbaum recibe oficialmente al Presidente de la República Federal de Alemania

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió oficialmente a su homólogo de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.
El Presidente de la República Federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier llegó la tarde del miércoles a México para una visita oficial.
El encuentro entre Claudia Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier se dio en Cancún, Quintana Roo.
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Este jueves, Frank-Walter Steinmeier y Claudia Sheinbaum tuvieron su encuentro oficial en el Museo Maya de Cancún.
Ambos políticos sostendrán reuniones bilaterales, que se realizarán con las respectivas comitivas.