Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 20 de marzo

Esto es lo que debes saber

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este viernes 20 de marzo de 2026, debido a los trabajos de infraestructura que se mantienen en el oriente del Estado de México, así como por la carga vehicular habitual en esta importante vía.

De acuerdo con información de autoridades carreteras, continúan las obras relacionadas con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, lo que podría generar reducción de carriles, desvíos parciales y tránsito lento en distintos puntos de la autopista.

Continúan obras y desvíos en la autopista

Según el aviso oficial, los trabajos se realizaran hasta el 30 de abril de 2026 en el tramo comprendido del kilómetro 17 al 22, en ambos sentidos.

Las labores, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), contemplan intervenciones en carriles centrales, lo que puede afectar la circulación dependiendo del avance de obra.

Horarios de afectación

Autoridades informaron que las obras se llevan a cabo de lunes a viernes en los siguientes horarios:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos, los automovilistas podrían encontrar tránsito lento, reducción de carriles o desvíos parciales, principalmente en la zona de Chalco e Ixtapaluca.

¿Habrá bloqueos este 20 de marzo?

Hasta el momento, no se han confirmado bloqueos o cierres totales programados para este viernes, sin embargo, autoridades no descartan que puedan presentarse incidentes viales, manifestaciones o alta carga vehicular, lo que podría generar afectaciones en la circulación a lo largo del día.

Tramos con mayor carga vehicular

Además de las obras, estos son los puntos donde frecuentemente se registran congestionamientos en la autopista México-Puebla:

Caseta de cobro San Marcos

Zona de Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Tramo de Río Frío

Acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza

Recomendaciones para automovilistas

Ante este panorama, autoridades recomiendan:

Anticipar tiempos de traslado

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar señalización y límites de velocidad

Consultar reportes en tiempo real antes de salir

La autopista México-Puebla es una de las más transitadas del país, por lo que las obras en curso pueden generar afectaciones constantes durante varias semanas, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular.

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MSL