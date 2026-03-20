Sheinbaum: Revocación no debe costar mucho, solo es impresión de boletas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la realización de la consulta de revocación de mandato vaya a representar un costo elevado para el erario, debido a que únicamente implicará la impresión de las boletas.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la decisión de que se pueda llevar a valoración de la ciudadanía su continuidad en el cargo no sea un proceso únicamente indicado por ella, sino que se deberán de cumplir los lineamientos que la Constitución marca para ello.

“El ejecutivo federal o un porcentaje de firmas, un número de firmas, pueden solicitar la revocación de mandato del ejecutivo federal en el cuarto año de gobierno. Eso dice. Desde que lo envió el presidente López Obrador se planteó que pudiera ser en el tercer año de gobierno. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que sea en el tercer o en el cuarto año. Eso es todo lo que dice. No dice más”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también mencionó que este proceso no implica que ella como Presidenta podrá hablar al respecto o que abra la puerta a alguna propaganda en medio de la jornada electoral que habrá el siguiente año.

“Y que en caso de darse la revocación el ejecutivo federal pueda hablar de ello. No quiere decir hacer propaganda… Lo que decimos es que se pueda hablar de ello. En tal fecha va a haber revocación de mandato. Es importante que la gente decida si seguimos o no seguimos en el cargo. Eso es todo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR