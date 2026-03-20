Van más de tres mil presuntos criminales detenidos en Quintana Roo, destaca SSPC federal

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 se ha detenido a más de tres mil personas vinculadas a la incidencia delictiva en el estado de Quintana Roo.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum ofrecida desde esta entidad, el funcionario expuso que en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han ejecutado tres mil 219 detenidos.

Además, con los operativos realizados se ha conseguido asegurar 573 armas de fuego y casi dos toneladas de drogas.

Respecto a los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, destacó una reducción de 45 por ciento en la incidencia dentro del territorio.

Omar García Harfuch detalló que desde la implementación de esta estrategia en julio de 2025, se iniciaron 116 carpetas de investigación que derivaron en varias detenciones.

Entre estas, destacó que se ha conseguido capturar a 12 objetivos prioritarios.

En otro rubro, el secretario destacó la inversión que se ha hecho para fortalecer a las corporaciones estatales de seguridad pública y de procuración de justicia.

Subrayó que esto se ha logrado mediante inversión estatal en equipamiento tecnológico, de inteligencia y operativa, así como la “depuración” de servidores públicos, creación de nuevas plazas y el incremento de 54 por ciento en el estado de fuerza policial, así como 87 por ciento en cámaras de vigilancia.

“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbam es continuar con este trabajo coordinado en la entidad, fortaleciendo las capacidades de inteligencia e investigación y mantener el despliegue operativo para garantizar la seguridad de la población y de quienes visitan el estado”, dijo.

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FGR