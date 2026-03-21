Canciller De la Fuente llama a países de AL y el Caribe a estrechar colaboración frente a ‘retos comunes’

Juan Ramón de la Fuente, durante su intervención de alto nivel en el Foro CELAC-África.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, llamó a los países de América Latina y el Caribe a reforzar el multilateralismo, la colaboración respetuosa y seguir encontrando “soluciones a retos comunes”.

Durante su intervención en el Foro de Alto Nivel CELAC-África, celebrado en Colombia, De la Fuente Ramírez se dirigió a los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a quienes hizo un llamado a fortalecer la autonomía colectiva de la región.

En este sentido, el canciller celebró que los países de América Latina y el Caribe han logrado construir “cimientos firmes” para enfrentar situaciones adversas, y consideró necesario mantener la unión para enfrentar los retos venideros.

Juan Ramón de la Fuente llama a AL y el Caribe a fortalecer autonomía regional. ı Foto: SRE

“No siempre ha sido posible pero sí hemos encontrado fórmulas viables y alternativas lo suficientemente importantes y atractivas como para no desecharlas. Este sigue siendo un espacio para encontrar soluciones a muchos de esos retos comunes”, declaró el canciller en su intervención.

Particularmente, Juan Ramón de la Fuente se refirió a preocupaciones cotidianas en los pueblos de la región, como el precio de los alimentos, la escasez de medicamentos y de vacunas, la escasez de combustible o la precariedad de algunos servicios básicos.

Frente a esto, el canciller exhortó a las naciones vecinas a fortalecer la autonomía colectiva, mediante el desarrollo de capacidades nacionales y regionales.

COMUNICADO. “En el Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, De la Fuente llama a la colaboración respetuosa y a fortalecer el multilateralismo.”https://t.co/sst1iB6hnD pic.twitter.com/AhmX8YFMda — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 21, 2026

En este sentido, enfatizó que en México se han impulsado acciones en favor de la seguridad alimentaria, mejor abastecimiento de vacunas y alimentos y medicamentos; gestión adecuada ante desastres naturales; seguridad y transición energética y el impulso a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Finalmente, Juan Ramón de la Fuente, con motivo del encuentro entre CELAC y los países africanos en el Foro de Alto Nivel, destacó que ambas regiones están conectadas por su historia, cultura y aspiraciones de desarrollo.

“La herencia africana también forma parte de nuestra identidad cultural, particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, y Veracruz, donde existen múltiples expresiones comunitarias que son herencia de esa historia compartida”, destacó De la Fuente.

De la Fuente Ramírez cerró su intervención con una invitación a la comunidad internacional a disfrutar la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, de la cual México será una de las tres sedes.

“Será un encuentro que simbolice en el terreno de juego el espíritu de unión entre nuestras regiones, una celebración de amistad entre nuestros pueblos“, concluyó.

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